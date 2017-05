Espejeando. La visita del dirigente estatal de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón a la huasteca, es sin duda un aliciente para los panistas, una forma de verlo como que está atendiendo las zonas, se trata de un síntoma de presencia, que no le digan que no viene. La que tomó la venida como un impulso fue la legisladora Mariana Bautista de Jesús quien señaló a la legisladora Erika Saab de pretender agenciarse los eventos. Entre gitanos no nos podemos leer la mano, parece decir la legisladora de extracción de Acción Nacional y pues ni una ni otra nos pueden sorprender. Bien se dice que aquí la que come más pinole y chifla es el mejor y véanlo como lo quieran ver. En este tenor no hay privilegiados, los diputados tienen muchos por hacer y no es poca cosa, mientras se andan pelando por los protagonismos, lo real es que a ras de suelo hay mucho por realizar. Erika Saab es una legisladora con experiencia, con capacidad y por supuesto con la cercanía con gobierno del estado, sin duda sabe dónde tocar puertas, se sabe mover en un escenario incierto, porque hay cercanía en las esferas del poder y sabe que caminar ergida en un mismo interés, habrá de tener respuesta. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios ¿La molestia de las legisladoras contrarias es válido? No hay porque hacer tanto brinco estando el piso tan parejo y es que los legisladores del PES y del PAN hasta andan de la mano, lo cierto es que PES y PRI son así como lo mismo y si la legisladora Mariana se va con la finta pues allá ella. Hay que esperar para donde van con este estira y afloja, porque Erika Saab no es de las que se quedan calladas, ni mucho menos desconocen el escenario y para esto no hay que mostrar que es primera vez, así que la diputada Mariana todo indica que no ha previsto que el escenario es parejo para todos, incluso teniendo un municipio priista solamente, ¿podrá Mariana descifrar en donde está parada y qué le hace falta para entender cómo figurar? Es bien sencillo, los medios de comunicación atendemos a todos, pero hace falta más, hay que convencer y para eso hay que montar un diálogo largo y tendido para que la sociedad le entienda y la atienda, Erika Saab ya tiene años atendiendo la región en otros espacios, sin duda les pudiera seguir ganando el primer paso y es que esto no solo es de inteligencia, es de astucia. Ganó la copa doceava, perdón pero la nota relevante de hoy en todos los medios nacionales es el triunfo del equipo con mayor número de mexicanos en su onceava, Las Chivas del Guadalajara son campeones. El equipo representativo de México, esto no es por fanatismo, no por estar de lado a un equipo en especial, sí porque se trata del equipo de mexicanos, que no tienes extranjeros. Y por otro lado el Tigres es un excelente equipo con extranjeros que valen millones de dólares en los que se especulaba de un inicio que Tigres sacaría la garra, la dinámica de los millones invertidos, eso no pasó ni con Giñac el francés. Es la segunda vez que van equipos del centro del país a sacarles un resultado a la sultana del norte. Ya una vez Pachuca fue y les ganó a rayados en su casa en una odisea inigualable, el comentario es que no hay imposibles, que cuando se quiere se puede. Fue un alaridos social ayer en todas las entidades del país en apuestas inclusive fue una locura. Los chivistas salieron a las plazas públicas a festejar tras muchos años que no tenían incluso una final o que hubo quien les veía caer en el porcentual creyendo algunos que caería incluso en el descenso, eso no pasó. Asael Hernández en su visita dejó sendos mensajes, los ayuntamientos emergidos del PAN deben cumplir con sendos reconocimientos sociales primero, ser transparentes, rectos, obligadamente rendir cuentas y llenar las expectativas de los ciudadanos, así que la tarea está puesta en la mesa, señores alcaldes panistas el PAN reclama sus obligaciones a las que se han hecho acreedores no culpen a nadie si alguien empieza por delirar fuera de estos objetivos, la invitación es a ser claros, prudentes y ponerse a trabajar en lo que su líder les ha puesto en la mesa y a no buscar cómo justificar cuando se falte a una de estas tareas encomendados, sea al contrario de algunos alcaldes tolerantes de la crítica porque de ahí se parte a un gobierno democrático, del principio de ser un edil abierto, transparente, plural y congruente con el total de la sociedad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.