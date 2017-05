Sigo trabajando, hasta alcanzar mí sueño Huejutla, Hgo.- Originario de esta ciudad el jugador profesional de fútbol Octavio de Jesús Torres Jiménez mejor conocido como “Cacahuate”, comentó en entrevista exclusiva con Zunoticia que sigue trabajando intensamente y con disciplina, hasta conseguir su sueño de debutar en la primera división profesional. Deportes | Deportes 0 Comentarios Octavio de Jesús “Cacahuate” Torres Jiménez oriundo de esta ciudad, es jugador profesional de fútbol de Monarcas Morelia de la categoría sub 20. El “Cacahuate” como lo bautizaron desde que llegó a la casa Club de Fútbol Pachuca, está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la tierra que lo vio nacer con su familia a la cual deja de ver por mucho tiempo, debido que es jugador de Monarcas Morelia. Torres Jiménez manifestó que está contento con el nuevo entrenador, ya que es titular indiscutible con el equipo de la categoría Sub 20, el cual culminó el torneo pasado en segundo lugar de la tabla general y fueron eliminados en la liguilla por el conjunto de Veracruz. “Estoy contento de que cada vez me toman más en cuenta, incluso en entrenado y jugado en interescuadras y jugar con los profesionales es diferente, afortunadamente caí con el pie derecho con Monarcas y le doy gracias a Dios porque el equipo se salvó de descender del máximo circuito”, externó. Octavio de Jesús comentó que el equipo (Monarcas), se alejó de la tabla porcentual y esto nos ayudará a que podamos debutar con el primer equipo en el torneo de copa y posteriormente hacerlo en la Liga MX. Para finalizar “el “Cacahuate” le manda un mensaje a los nuños y jóvenes que sueñan con jugar al fútbol de forma profesional que se vale soñar, pero hay que trabajar arduamente y deben estar dispuestos a sacrificar muchas cosas (dejar familia, amigos, todo). ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La Gloria, acabó con la Primavera Inter Unión, “masacró” a Huautla Chuzudos y Cañeros firman el empate Jurisdicción, fumigó al Batallón Casi un centenar de goles en la LMFHL