Psicosis en redes sociales genera pérdidas en economía local Comerciantes ubicados en la zona centro, hicieron un llamado a las corporaciones policiacas, asi como a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que se mejore la situación de seguridad en el municipio, pues aseguran los últimos acontecimientos han mermado la economía local, ante el clima de inseguridad. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Comercios cierran temprano, y la gente prefiere no salir de sus casas por la psicosis que se genera en redes sociales. De acuerdo a lo mencionado por los expendedores ubicados en la zona del mercado, que prefieren omitir sus generales por temor a represalias, mencionan que las autoridades municipales y estatales, se han visto rebasadas por la inseguridad, sin embargo mencionan que no es una justificante para las autoridades no pidan apoyo de las corporaciones como la policía federal, ejercito y marina para patrullar el municipio. Y es que ante los hechos que se han venido registrando, mencionan que la economía local ha disminuido, -"Pues si te das cuenta hoy es lunes y es para que las calles estén abarrotadas, es día de clases, inicio de semana, pero pues la gente mejor solo viene a dejar a sus hijos, se va a sus trabajos, y ahí permanecen, ya no salen a comprar porque a cada rato estamos viendo en redes sociales o en el Whatsapp, que dicen que hay balaceras, y ni las hay pero generan pánico y pues la gente se espanta" mencionó uno de los comerciantes de abarrotes. También quienes se dedican a la venta de productos por las noches, mencionan que sus ventas han bajado, -"Pues en la semana la gente se va del centro temprano, a las ocho y media o nueve, ya no hay gente en el jardín y es por esa psicosis, la verdad si es necesaria más presencia policiaca pero no solo de la municipal o de los estatales, pero también que se deje de generar psicosis en redes sociales".