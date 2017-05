Ministerio Público negó atención a mujer violentada por su esposo El marido propinó salvaje golpiza a la joven madre de familia, quien ha tenido que pasar un calvario, pues el agente del ministerio público adscrito a este municipio, le refirió que ya era su hora de salida, “regrese mañana”. Aquismón, S.L.P.- Una mujer con domicilio en la cabecera municipal, además de ser vejada a golpes por su esposo, también fue vejada por la Agente del Ministerio Público, ya que la funcionaria se negó a recibir la denuncia formal, ya que era su hora de salida, por lo que le señaló que regresara hasta hoy martes a primera hora. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios El marido propinó salvaje golpiza a la joven madre de familia, quien ha tenido que pasar un calvario, pues el agente del ministerio público adscrito a este municipio, le refirió que ya era su hora de salida, que regresara mañana. Según información proporcionada a este medio, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando alrededor de las 8 de la noche, Socorro Amador Rodríguez de 24 años de edad, con domicilio en el Barrio de La Cruz, fue golpeada por su esposo, provocándole graves heridas en el rostro mediante brutales pedradas ocasionándole también una muy profunda en la cabeza, en donde lamentablemente nadie lo detuvo, dejándola semi-inconsciente. Fue hasta cerca de las 10 de la noche, cuando la joven madre, acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde desgraciadamente, le señalaron que debido a la nueva reforma penal, no era posible detenerlo, pues no había flagrancia de los hechos, por lo que la canalizaron al Hospital Básico Comunitario de Aquismón para que recibiera la atención médica pertinente, pues la herida en la cabeza era contusa, recomendándole que el pasado lunes interpusiera la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público. Debido a la gran cantidad de trámites, aunado a que no pudo acudir su domicilio conyugal, la víctima arribó a la agencia del MP, alrededor de las 3 de la tarde, en donde la misma agente Zulema Ilian Sánchez Piña, le negó levantar el acta de la denuncia por las agresiones que sufrió a manos de su cónyuge, recalcándole que ya era la hora de salida, por lo que no podía atenderla y que si deseaba poner la demanda, la esperaba el día de hoy. Asimismo, Socorro Amador refirió sentirse preocupada, pues no sabe nada de su menor hijo, de cuatro años, quien se quedó bajo el resguardo de su padre, ya que no lo pudo sacar, así como tampoco, cambios de ropa, ni calzado, por lo que a esta denuncia pública se suma un llamado de servicio social a que le donen las necesidades básicas, además de que tampoco cuenta con dinero para adquirir comida, en donde actualmente está bajo el resguardo del Sistema Municipal DIF de Aquismón. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 32 policías a cargo de la seguridad de Aquismón Jóvenes abandonan escuelas por “Yuco” Más rehabilitación de caminos logra Yolanda Cepeda para Aquismón DIF instalará huertos familiares en desayunadores comunitarios No se puede echar campanas al vuelo con recuperación de agua en cascadas: Turismo