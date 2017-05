Intensa lluvia tomó por sorpresa a habitantes

Atlapexco, Hgo.- Una intensa lluvia tomó por sorpresa a los habitantes del municipio, por lo que varios de ellos fueron afectados cuando caminaban por algunas calles de la cabecera. Tal y como lo había pronosticado el Sistema Meteorológico Nacional, las lluvias se esperaban en el transcurso del día, sin embargo, a las primeras horas de la mañana el intenso calor se registró, por lo que fue después de las 10:00 horas en que repentinamente comenzó a llover. Cabe mencionar, que fueron alrededor de 20 minutos los que duró la intensa lluvia que provocó encharcamientos en algunos puntos de la cabecera, pero no afectó la circulación en las calles y avenidas. Así mismo, en el transcurso de la tarde se volvieron a presentar lluvias en otros puntos del municipio, por lo que al cierre de la presente edición, personal de Protección Civil no había reportado eventualidades mayores. Finalmente el cambio del clima provocó un alivio para los habitantes ante los días previos de intenso calor, ya que las temperaturas no bajaban de los 40 grados centígrados.