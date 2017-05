Espejeando. No solo es lo antiguo de la institución primaria Benito Juárez por lo que se cae a pedazos, en toda la zona caliente de Huejutla, Valles, Veracruz y Tamaulipas, los fenómenos con afectaciones en los inmuebles son constantes, desde losetas levantadas, techos con desprendimiento, paredes agrietadas. El tema tiene que ser valorado -en el caso de la escuela primaria- por parte de personal profesional, peritos de Protección Civil del Estado que estén certificados para emitir una opinión técnica sobre las causas de estos daños al interior de la institución. Primero por la integridad de los niños, los salones deben ser minuciosamente revisados, evaluados y tomar decisiones, si hay riesgo al interior de la institución es mejor prevenir o no usar los salones. El hecho es delicado cuando la integridad física de los menores está de por medio, no se debe escatimar nada en pro de que se atienda este asunto de manera inmediata y con la dinámica de resguardar al alumnado como primer paso. Las bolsas de aires caliente que genera el calor en cualquier habitación tarde o temprano resiente el material alguna modificación, ya sea paulatina o repentina. Una comerciante muestra su descontento tras que el departamento de reglamentos la retiró de su espacio que ocupó por más de once años y que le sirvió para darle sustento a su familia. Primero, que reglamentos cuenta con esas facultades, que si bien es para liberar espacios es cierto, esperamos que no sea para que estos pongan a otra comerciante, porque luego es lo que sucede, pero hay que pensar positivamente y darles el beneficio de la duda. El tema es que de pronto la señora resiente el cambio, porque finalmente ya no tendrá los ingresos con los que contaba, es decir, tampoco no se crea derechos en la calle. Lo que es difícil es que de pronto se le termine su trabajo y economía. Se frenen los planes y contaba con algo proyectado, eso sí es duro de superar, pero no todo está perdido, mientras haya vida hay esperanzas. En San Felipe la carretera federal fue cerrada nuevamente por vecinos de comunidades luego de que ante un aparente mal entendido tomaran la decisión del bloqueo para realizar presión en cuanto a la ejecución de obras. A 12:15 horas fue el reporte del cierre de la vía federal a la altura de La Nueva Tenochtitlán, vecinos bloquearon el acceso como forma de presión para el alcalde Raúl Valdivia Castillo en una petición de obras que al parecer ya se encontraban autorizadas, pero ante un mal entendido los inconformes hicieron valer los usos y costumbres. Esto generó incomodidad, afectaciones, la gente se vio en la necesidad de caminar largos tramos para poder llegar a su domicilio y pagar doble pasaje en algunos casos, lo peor es que se vino la lluvia. El alcalde Raúl Valdivia Castillo llegó en compañía de sus funcionarios, Jorge Alfredo Vargas Martínez, Tesorero Municipal, el director de Obras Públicas Martín Gallegos Martínez, Melitón Camargo Barragán, Secretario Municipal, Gerardo Corona García, director de Seguridad Pública Municipal. Epifanio Bautista Hernández delegado y el Subdelegado Dionisio Hernández Hernández mostraron su inquietud sobre el monto de la obra que ya se encuentra autorizada en la cual se invertirán aproximadamente 575 mil pesos, además de que se les dé un apoyo económico de 30 mil pesos para la realización de la fiesta patronal que será en agosto. Fue casi a las dos de la tarde que abrieron la carretera una vez acordadas las partes y despejadas las dudas, el alcalde por fortuna está al pendiente de estos problemas y se enfrenta a resolverlos sin sacarle la vuelta. Y mire que estamos más frescos que una lechuga, si nos llovió algo y refrescó Huejutla, tras intensos calores que nos puso seriamente a reflexionar si algo debemos a la madre naturaleza, que nos ha fustigado, pero ya ahora nos sentimos mejor, sin duda nuestros productores los más contentos, pues el agua del cielo nos ayuda a todos, contribuye con todos y hasta nos alegra la vida. El reclamo de los padres de familia de la escuela Benito Juárez en Chacatitla, debe tener una respuesta puntual por parte de las autoridades, están reclamando a la autoridad se repare lo de las fugas de aguas negras que escurren frente a la institución. Hay que ponerle atención, es por el bien y la salud de los ciudadanos. Que descaro, de plano, del expresidente municipal de Tlanchinol Gabino Hernández Vite, que con toda una estela de inconformidades con las que termina su administración, bajo sendos comentarios de enriquecimiento tras su gestión, bueno, hasta los charros se manifiestan molestos por lo que consideran un descarado robo de su ruedo que ahora renta el ex presidente de manera particular, y con todo esto aún levanta la mano para que lo tome en cuenta su partido para una diputación federal, esas si son agallas, solo que en plata limpia los huastecos lo llamamos cinismo, descaro, indolencia. Pero bueno, el PAN habrá de tomar sus decisiones, habrá que ver si este perfil encaja en lo que necesitan para fortalecer al resto de las propuestas, como son la diputación local, senadurías y presidencia de la república, nada más.