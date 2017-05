Dos vehículos atrapados al colapsar calle recién concluida en Santa Rosa Tras terminarse la primera etapa de introducción de la red de drenaje quedaron atrapados dos vehículos particulares al formarse un socavón La tarde del pasado domingo y presuntamente debido a una fuga seguido de las lluvias que se presentaron ese día, se formaron varios socavones en la calle Adolfo López Mateos donde recién acaba de terminarse la primera etapa de introducción de la red de drenaje quedando atrapados dos vehículos particulares. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Dos vehículos resultaron afectados al caer en los socavones que se formaron este domingo, la fianza de la obra no contempla pago por daños a terceros. A través de las redes sociales, fueron difundidas imágenes donde se aprecia la forma en como quedaron atrapados a mitad de la calle, dos vehículos; una Suburban color azul oscuro y una Jeep. Al respecto el Coordinador de Desarrollo Social Saúl Ortega Alvarado informó que al parecer la falla fue debido a dos factores; dos fugas de agua de la DAPAS y la lluvia caída el domingo que causó el reblandecimiento del material derivando en la formación de los socavones. Se trata dijo, de la primera etapa de la red de drenaje de un total de tres la cual aún no está en uso y la empresa ejecutora de la obra, se hará cargo de los trabajos de reparación una vez que las condiciones climáticas y del suelo lo permitan. “Nosotros pedimos fianzas a las empresas y una es la de vicios ocultos que es cuando posteriormente a la conclusión de la obra, la tienen que dejar afianzada por 18 meses para cualquier anomalía, defecto o situación” agregó. El funcionario sin embargo dijo desconocer si los vehículos que quedaron atrapados en los hoyancos, tuvieron daños y si sus propietarios reclamarán el pago de reparación, temática que ya no le corresponde aunque aclaró que la fianza de vicios ocultos no contempla el pago de daños a terceros. “La obra está concluida en su primera etapa, nos queda pendiente una segunda y una tercera, en la primera fue la red de drenaje del costado derecho, queda pendiente la Ampliación Santa Rosa y la continuación para poder conectarlo al colector” finalizó Ortega Alvarado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Marchan integrantes del MST pidiendo audiencias Parque Rafael Curiel es nido de drogadictos Liberan oficinas del CECATI 98 que mantenían selladas “No hay sentencia en mi contra”: Matilde Hdz Alianzas deben de ser solo con la izquierda: Arteaga