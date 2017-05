Parque Rafael Curiel es nido de drogadictos El Parque “Rafael Curiel” ubicado a un costado del Campus Valles de la UASLP, es un nido de jóvenes drogadictos quienes a plena luz del día inhalan sustancias tóxicas como resistol por tal motivo piden la presencia constante de elementos de la Policía Municipal. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Al director de la policía David Franco pidieron la realización de rondines de vigilancia por la zona. Este lunes, Juana Guadalupe Lucio Cortés quien preside el Comité de Contraloría de dicho espacio deportivo se entrevistó con el director de Seguridad Pública Municipal el Capitán Valentín David Franco Pineda para que intervenga e implemente operativos de vigilancia en la zona. Señaló que por las mañanas y por las tardes grupos de menores de edad sobre todo de adolescentes se juntan en el sitio para consumir drogas molestando sobre todo a las mujeres que acuden a practicar caminata o bien dando un mal ejemplo a los niños que juegan en el sitio. “El comandante ya nos dijo que va a ir, que va a tomar cartas en el asunto y ojalá y se quite todo eso. Es una tristeza verlos y hay algunas mamás de ellos que lo saben, yo ya hablé con una de ellas y me dijo que no le hace caso, que ya lo llevó al CAPA- Centro de Atención Primaria en Adicciones- pero no hace caso y los dejan, no me explico por qué si son sus hijos y deben estar al pendiente de ellos” dijo en entrevista. “Lo malo es que la gente que va a correr a la trotapista pasa por ahí y les dicen cosas, las ofenden y no es correcto; hay niños que van a practicar futbol y ven todo” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dos vehículos atrapados al colapsar calle recién concluida en Santa Rosa Marchan integrantes del MST pidiendo audiencias Liberan oficinas del CECATI 98 que mantenían selladas “No hay sentencia en mi contra”: Matilde Hdz Alianzas deben de ser solo con la izquierda: Arteaga