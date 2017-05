“No hay sentencia en mi contra”: Matilde Hdz

Cuestionado al respecto Hernández Méndez, mencionó que si bien es cierto existe una sentencia sobre el caso de presunto despojo, ésta no es contra de él, además de ser respetuoso de las declaraciones del abogado de los ejidatarios, “Luis Ángel Contreras Malibrán es un compañero abogado, que merece mi respeto como profesionista, persona y ciudadano, pero yo le pediría que revise los documentos porque lo que ha dicho es una falsedad, no es cierto no hay sentencia condenatoria en contra mía”.

En cuanto a la sentencia contra los colonos de Plan de Ayala, reconoció que existe pero apelarán la misma ante la segunda instancia y tienen confianza en que la echarán abajo como ya lo hicieron anteriormente, “lamentablemente hemos tenido gobernantes irresponsables que en papel le han dado una tierra a Plan de Ayala, pero físicamente los colonos de Plan de Ayala tienen la posesión ahí viven y esa posesión se tiene que respetar”.

En cuanto a las declaraciones de Malibrán, dejó entrever que hay trasfondo político.