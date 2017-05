Apreciaciones A pesar del corto tiempo que falta para que presuntamente se lleve a cabo el arranque de lo que será la construcción de la clínica del instituto mexicano del seguro social prospera, en Tancanhuitz, y aun las autoridades estatales no han definido si dicho acto protocolario se llevará a cabo, sobre todo cuando en el municipio como anfitrión se deben de preparar las acciones para recibir a las autoridades estatales y federales en caso de que estas acudan, sobre todo cuando en el marco de la misma se espera la presencia del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y el delegado estatal del IMSS prospera José Sigona Torres, así como la directora general del IMSS prospera Frinne Azuara, por lo que solo 14 días para preparar la recepción será poco tiempo para los trabajadores del ayuntamiento quienes ante esto se encuentran preocupados de que la visita no se confirme con tiempo a las autoridades municipales, en este caso al presidente Rodolfo Aguilar Acuña o a la secretaria general del ayuntamiento Fausta María Hernández Salinas, que es con quienes deben de agendar dicha actividad y hasta el momento no han recibido notificación alguna. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Huehuetlán, después de tantos años se encuentran dando mantenimiento a las calles principales de la delegación de Huichihuayán como son las calles que comunican con la carretera federal que pasa por el lugar; y es que en este sentido los vehículos que pasaban por el lugar eran gravemente golpeados y sin contar que por cuidarse del bache no vigilaban realmente el paso de otros vehículos y se accidentaban, por fortuna y aun cuando solamente son los espacios con los baches más grandes y sin el recurso necesario, estas acciones son de gran beneficio para la población. En Coxcatlán por primera vez cambiarán el modus de elección de la reina de las fiestas patronales, y es que comúnmente se lanza la convocatoria para que las señoritas se registren y puedan ser seleccionadas mediante un jurado, pero en esta ocasión se eligió a una mujer que por cuidar de sus sobrinos y familiares permaneció en la soltería y mediante la venta de pan y frutas de temporada logró sacar adelante a su familia, en este sentido la administración actual se encuentra resaltando a este tipo de personas que nunca habían sido tomadas en cuenta, y es que muchos aun cuando la que será la reina les pedía algún apoyo, estos se lo negaban y daban mala cara, al igual que a quien brindaran como regalo una camioneta que brinda servicios de traslado a quienes así lo necesitan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones