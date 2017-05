Apreciaciones Una serie de criticas se han levantado por transportistas y conductores del tramo carretero Tamazunchale, San Martín en el tramo Loma Bonita-La Providencia, luego de que en poco tiempo de haberse iniciado trabajos de revestimiento por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, nuevamente algunos sitios ya presentan enormes baches, poniendo en riesgo a los conductores. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La queja de los automovilistas es porque según observan los trabajos de revestimiento se realizaron sin la compactación debida del terreno y con el peso de las unidades que por ahí transitan el asfalto se fue recorriendo hacia las orillas generando nuevamente grandes baches, solo que estos no se perciben a distancia y los conductores algunos de ellos caen afectando sus unidades. Los daños en la carpeta asfáltica comprende tanto el área recientemente rehabilitada como extensiones dañadas que ya existían y que seguramente tendrán que esperar más tiempo para que se realicen algunos trabajos de mantenimiento. El monto de lo invertido sin embargo en la primera etapa de la rehabilitación debería apreciarse y no estar ya nuevamente en condiciones como las que están pues eso hace suponer que si apenas han transcurrido un par de semanas y ya hay nuevamente baches, para un par de meses más, la carretera estará nuevamente igual como estaba y ni la fuerte cantidad de dinero que se aplicó. Tras haber entregado la escrituración de los predios de la colonia Benito Juárez su delegado había anunciado dejaría el cargo, el cual ostenta ya desde hace varios periodos pero hasta el momento no ha habido quien lo quiera sustituir, más porque a pesar de que los vecinos no son muy participativos en las mejoras para su colonia, en el caso del delegado, ha impulsado a lo largo de los años al frente de la responsabilidad varias mejoras para la colonia que aun cuando exista como en todos sitios quien no esté de acuerdo con él, finalmente el trabajo ahí está reflejado y nadie más se ha ocupado o preocupado por de igual forma tratar de gestionar en beneficio de sus vecinos. Inician ya los preparativos para las graduaciones y aun cuando las recomendaciones siguen siendo en que sean lo más económicas posibles para no obligar a gastos a los padres de familia, en algunos casos son estos mismos los que pretenden que las fiestas sean en grande, pues es motivo de orgullo que sus hijos se gradúen. La Unidad de Servicios Educativos, aun así ha establecido las condiciones para que los festejos sean dentro de lo posible, y además que los planteles educativos cumplan con el calendario escolar establecido. Otro aspecto que José Sánchez Lara, jefe de la URSE, observó es que en los planteles educativos desde inicio del ciclo escolar, se les dotó de un manual de prevención de riesgos donde se orienta tanto a docentes como alumnos sobre las acciones a emprender en caso de alguna situación de vulnerabilidad como puede ser las condiciones del clima extremo, conflictos sociales o accidentes dentro de los planteles. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones