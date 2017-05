Apreciaciones De llamar la atención resultó lo dicho por el presidente estatal del PRI Martín Juárez Córdova en su visita a Valles el pasado fin de semana a la toma de protesta del comité local municipal del ONMPRI, la organización de mujeres. En dicho evento antes de tomar protesta a Amelia Núñez como dirigente de ONMPRI, Juárez Córdova expresó que la equidad de género es para poner el piso parejo tanto para hombres como mujeres sin regalarles nada a las del sexo femenino. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Además, agregó que estará al pendiente para que a las mujeres potosinas no se les den candidaturas a diputaciones locales, federales o a las alcaldías donde el PRI las lleva de perder y lo haga solo para cumplir con la cuota de género. Una de las integrantes del ONMPRI en Valles es la actual representante del tianguis de la calle Abasolo, la comerciante Mercedes Zamorano Herverth y además sigue en el ámbito político la profesora Ana María Paulín Lara quien fue directora del INAPAM en el anterior trienio. El dirigente de la Alianza de Transportistas de Valles y la Huasteca Mario Mendoza Morales negó que sea él quien dirija a los taxis piratas que desde enero de este año circulan en la ciudad como lo acusa su compañero Mario Galicia. Adelantó que el próximo viernes, acudirá a la capital potosina a dialogar con el titular de la SCT Ramiro Robledo a quien le pedirá ponga un alto al pirataje y concrete la entrega de los permisos temporales. Denunció que quienes están detrás de la introducción de vehículos sin concesión en la mancha urbana es el dirigente de Antorcha Campesina Miguel Ángel Álvarez López. Advirtió que si no hay una respuesta satisfactoria por parte de la SCT, habrá de convocar la próxima semana, a una manifestación con los taxistas. Después de diez meses, este martes por fin fueron liberadas las tres oficinas que profesores de la Sección 26 del SNTE mantenían cerradas en el CECATI 98. Ayer antes del mediodía se llevó a cabo el retiro de los sellos que en agosto del 2016 colocó el secretario general del Centro de Trabajo 120 José Luis Cisneros por lo cual, a partir de este miércoles la institución labora de manera normal. El reto ahora, es levantar la institución y mejorar su imagen para que no sea vista por la sociedad como un plantel en donde constantemente se llevaban a cabo paros laborales, huelgas, cierre de oficinas y que ha causado un grave descenso en el número de alumnos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones