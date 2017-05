Rebeca Terán no descarta participar en las próximas elecciones La legisladora local dio a conocer que son tiempos de trabajo, sin embargo no descartó la posibilidad de estar participando en estos comicios A un año de que se lleve a cabo el proceso electoral, donde se renovarán diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales y alcaldías, la legisladora local Rebeca Terán Guevara, dio a conocer que son tiempos de trabajo, sin embargo no descartó la posibilidad de estar participando en estos comicios. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios

La legisladora local, dijo que trabajará desde la trinchera en que la necesite su partido.