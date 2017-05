Espejeando. En el municipio de Huazalingo el tema de un ex alcalde detrás del poder, es algo que para algunos les parece normal, y es el caso de Fermín Gabino Brandi, que de algo tan sencillo ha puesto en su municipio en el ojo del huracán; y es que las fiestas patronales se le salieron de control. El cómputo y coronación de la reina y las princesa de esa fiesta celebrada el pasado 25 de mayo, le está generando mucho ruido a la alcaldesa Mily Martínez Galindo; y es que en un supuesto intento por favorecer a las hijas de funcionarios perredistas afectó a una niña de manera psicológica, dicen los padres de la menor y hay que decirlo con todas sus letras, en este municipio el tema de la democracia no existe, ahí se llama Fermín Gabino quien como en tiempos de la Revolución, resuelve, ordena, presiona, compra, define. Se trata de un pueblo que parece se quedó en el siglo XX. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Hay que decir que los molestlos padres son de extracción panista y esto para el ex alcalde, el que manda, es algo así como una incomodidad el que venga alguien -aunque sea una niña- y les tome la medida, eso ni por asomo lo va a permitir, así que habría corregido de última hora al jurado y poco le importó darse una tremenda exhibida. Para él en su pensamiento considera les dejó en claro quién es el que manda, quién es el cacique político y dueño de Huazalingo. Dejó claro también que su lucha con la que inició hace diez años en contra del caciquismo no era más que para tomar ese lugar. Así que de buenas a primeras dijo que la reina y princesas deberían ser de hijos de amarillos, no le hace que fueran hijas de funcionarios públicos de la administración de su color, la cual tutela y así fue; se impuso su voluntad rompiendo con el protocolo natural de las cosas. Por cierto, ahí en el templete a la alcaldesa le dijo la madre de la menor afectada, de todo, hasta de qué se iba morir, como dice el dicho; los funcionarios se llevaron a Francisco Gabino Martínez organizador del evento de la comunidad de San Pedro (tío de la niña afectada) y la alcaldesa Mily y Fermín Gabino lo encerraron dos horas, Melitón Martínez, Yonatan Gabino Cesario, director de cultura, y Eusebio Ventura, el tesorero municipal Guadalupe Gabino Brandi y el ex presidente municipal perredista Juan Bustamante Cruz. Lo anterior en un intento con persuadirlo para que la madre de Lesli no hiciera tanto ruido. Sin embargo esto no pasó. Los cuestionamientos por los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) siguen siendo a estas alturas una singular circunstancia en la huasteca. Se trata de una obra realizada en el río, fueron los vecinos de Zacayahual que acompañaron al Residente de la CONAGUA Baldemar Toledo Espinoza. La visita del titular de la Residencia General de la CONAGUA, alertó a los vecinos el funcionario federal llegó con dos funcionarios municipales con quienes revisaban la rivera del río. Los campesinos buscan conocer detalles de una obra. Los diálogos lograron continuar con avances de más explicaciones, pero no hubo alguna complicación, todo fue tranquilo y quedó en un claro el acercamiento entre autoridades del lugar y los funcionarios. Los problemas de agua en todos los municipios son una constante el bajo nivel de los afluentes, las lluvias apenas se asoman, se espera se recupere pronto, en algunos casos este factor de sequía está impactando no sólo en San Felipe, se aprecia en la sierra gorda y otras municipios de la entidad, sobre todo en la parte más alta. En algunas comunidades de San Felipe es el problema con el sistema de bombeo y las autoridades buscan resarcir este problema antes de que genera mayor dolor de cabeza, y por supuesto no es sencillo, pero se tienen que anticipar los alcaldes a los problemas que desde luego generan gastos no contemplados, a veces son contingencias que surgen de lo inesperado. Y es que un desperfecto en motores de las bombas es algo a veces que no se tiene contemplado. El tema para los ayuntamientos en estos momentos es anticiparse a los problemas, antes de que lleguen las aguas buscar el desazolve de las alcantarillas, no se trata un tema que simplemente sea responsabilidad de estos, la verdad es que los ciudadanos debemos de poner de nuestra parte para evitar tirar basura. Es este factor en el mayor de los casos que obstruyen las coladeras y generan el malestar. Sin embargo, el ayuntamiento debe anticipar a estos fenómenos naturales por temporada en las que debemos de coincidir todos, si todos aportamos de nuestra parte menos problemas se tendrían. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.