Les cobran el drenaje pero no cuentan con el servicio, llevan ya 7 años pagándolo

Al respectó, Adelaida Pérez Bautista, vecina de este lugar, indicó, “es sobre el drenaje y venimos a la presidencia pidiendo el apoyo, hemos estado gestionando para el drenaje, ahorita la presidencia dice que no tiene dinero y APAST nos metió una cantidad de 20 mil pesos que tenemos que pagar para que le den seguimiento y la verdad no estamos de acuerdo, porque en el recibo se nos cobra el agua y el servicio del drenaje el cual no lo tenemos”. Mencionó, “con esos 20 mil pesos, dicen que harán una una reconstrucción de la red de drenaje general en la calle Educación, por eso pedimos el apoyo a la presidencia, que sea de manera económicamente porque no vamos a pagar esa cantidad y APAST que ponga lo demás porque en el recibo nos están cobrando ese servicio y lo hemos venido pagando”. Por su parte el delegado de la colonia, Eduardo Téllez, reitero, “respaldando esa propuesta de los vecinos, porque no es justo que después de 7 años que no cuentan con drenaje y están pagando una cuota mensual y ahora para instalarles el drenaje les quieran cobrar 20 mil pesos y no tienen por qué pagar ese dinero”.