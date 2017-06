Estiaje está presente, el ganado sigue flaco

Señaló que se ven afectado por la ausencia de lluvias en la Huasteca, ya que no se ha producido suficiente pastura para alimentar el ganado, el cual ya ven un mejor pronóstico con la llegada de estas primeras lluvias a finales del mes de mayo, el cual son aprovechados por el animal. Aseguró que durante el estiaje algunos asociados le informaron la muerte de algunas cabezas por la falta de pastura, aunque no tiene contabilizado oficialmente el número exacto, pero sí pasa de la docena, aunque algunos ganaderos han alimentado las reses con las cáscaras de naranja. Señaló que ha sido una pérdida económica para muchos de los asociados, ya que algunos de los animales perdieron peso ante la falta de pasto ocasionando, el cual tiene que vender el animal, casi a un cincuenta por ciento antes de una pérdida total. . Concluyó que una forma de apoyo que se le brinda a los asociados y no asociados es la sal mineral y melaza a bajo costo, y a mediados del mes de junio estarán poniendo a la venta suplementos para el ganado como son los antibióticos, vitaminas y garrapaticidas, de igual manera a bajo costo.