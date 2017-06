En la Benito Juárez no hay para cuando el cambio de delegado José Isabel Barrera Hernández, quien aún funge como delegado de la colonia “Benito Juárez”, dio a conocer que hasta el momento no se tiene fecha definida para el cambio de autoridades de este populoso sector, por lo que se espera que en un lapso de 15 dias esto se haya afectado, pero que por el momento, “No hay para cuando”. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios José Isabel Barrera Hernández, delegado de la colonia “Benito Juárez”. Al cuestionarle respecto al cambio de autoridades, mencionó, “han pasado muchas situaciones que ahorita tenemos que juntarnos el comité y poner la fecha, pero como la Secretaria del comité es una maestra y ha tenido carga de trabajo, pero no hay tanta prisa porque las obras ahí están, además ya les dijimos que vayan pensando en quien poner para que después no digan que lo puse yo, que se lleve a votación, que nombren a varias personas, porque por dedazo no se puede, ahí no somos políticos”. Agregó, “tendrán yo creo ya esta semana y la otra para que propongan a quienes serán los vecinos que se postulen para ese cargo, yo ya hice lo que pude, creo que las gestiones ahí están, las pavimentaciones ahí están, lo del acceso, la ampliación de red eléctrica en cuatro calles, el proyecto para lo que es la capilla, entre otros apoyos”. Finalizó diciendo, “quedaría pendiente el proyecto de la pavimentación en calle principal, pero está pendiente tambien lo del drenaje, pero se tienen que cambiar a las autoridades, ya no podemos tardar más tiempo, por eso les estamos pidiendo que se organicen y propongan”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA JEC en espera de liberación de recurso Recomiendan manejar con precaución ante lluvias Fumar es una de las causas principales de muerte Ecohuella, invita a la campaña de esterilización de mascotas Asfaltado muy chafa en carretera a San Martín