Se duplicaron resultados en campaña de enmiendas

Adalmina Vidales, Oficial del Registro Civil Municipal, informó que previamente, la Dirección General había solicitado que como meta se establecieran 50 actas a enmendar sus errores, sin embargo ante el corto tiempo parecía no iba a alcanzar, no obstante, poco a poco y de última hora los interesados fueron llegando al módulo móvil y se lograron llevar a cabo la corrección de 107 actas de nacimiento que contaban con diferentes errores. Comentó que actualmente se encuentran entregando las actas certificadas ya corregidas, las cuales en su momento no se pudieron entregar al terminarse los formatos y que actualmente cuentan con un costo de 25 pesos. Dijo que aun cuenta con un aproximado de 50 actas por entregar ya corregidas y en formato nuevo, ya que a los interesados se había notificado de un plazo de 15 días, sin embargo la dirección a su cargo agilizó las acciones para la compra de los formatos y actualmente se brinda dicho servicio a solo una semana de la campaña.