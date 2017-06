Ayuntamiento derrocha recurso en arreglo de la entrada a la presidencia Ya que en tiempo de lluvia esta entrada parece laguna, pero otras calles el ayuntamiento no puede arreglar. Matlapa, S.L.P.- Después de las lluvias que se habían presentado hace meses, donde se podía observar cómo se llenaba de agua esta parte de la entrada al ayuntamiento, por lo que los autos no podían acceder por este lado, desde hace semanas comenzaron ya con los trabajos para su arreglo, pero muchas personas señalan que en este caso si pueden arreglarlo pero si alguna autoridad de comunidad va a pedir la pavimentación de alguna carretera dicen que no piden ya que no hay recurso. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Trabajos de arreglo en entrada de presidencia no es tan necesaria señala ciudadanía. La gente de comunidades se queja ante mal uso del recurso por parte del ayuntamiento, ya que en cuanto a lo que observan, se encuentran trabajando en el arreglo de la entrada del ayuntamiento, mismo donde se ponía muy feo en temporadas lluviosas, y que referente a esto las personas señalan que no es tan necesario que arreglaran este lado, ya que por el otro lado hay una entrada, y que este recurso mejor lo hubieran invertido en algunas de las carreteras a las comunidades donde hace falta. Muchos precisan que se han presentado al ayuntamiento para pedir apoyo para algunos tramos carreteros y donde siempre les recalcan que no cuentan con recurso para estos trabajos o que simplemente tienen que ir a pedirlo a la junta estatal de caminos. Por esta razón la gente se ve molesta, ya que argumentan que gastan recurso en cosas que no son tan importantes o necesarias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ex alcalde asume dirigencia de la CNOP Conferencia “construyendo familias felices” para padres Comenzó la obra de rehabilitación de dormitorio en el CISDEPI Detenida la obra de drenaje en Chalchocoyo Piden destitución del director de la UISLP por acosador de estudiantes