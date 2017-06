Indocumentado en busca del sueño americano, solicitó en la “Pedro De Gante”, libros de texto de primer grado

Un señor de complexión delgada y curveada, con una voz fuerte con el acento de Centro América, entró en la dirección de la escuela primaria “Pedro de Gante”, pidiéndole al administrativo, si le puede regalar un libro de texto de primer año, para poderle enseñar a su hijo durante el viaje, asegura que es originario del Salvador, reconociendo que se encontraba de ilegal. La madre superior confundió las palabras refiriendo que no contaba con dinero para ayudarlo, acción que incomodo al visitante repitiendo por segunda vez con palabras más lentas para que sea entendible que pedía un libro de texto para su hijo, de preferencia de primer grado, aseguró que se dirigía a Ciudad Valles, pero no quería que su hijo dejara de estudiar. La ayuda no le fue negada la directora de la escuela le otorgó una serie de libros de primer grado, de español, matemáticas y ciencias naturales para que el menor estudiara durante su viaje. El indocumentado posteriormente se presentó con el padre Cecilio, pidiendo su bendición para continuar su viaje, asegurando que se dirigía al norte en busca de una mejor vida, ayudándose de la venta de dulces o cargando mercancía para ganarse una moneda y continuar su viaje. El párroco le ofreció asilo en la iglesia, además de apoyarlo con alimentos, señalando a este medio informativo que es común que los indocumentados pasen a visitarlos, ya que un día antes había atendido a unos Hondureños, quienes le dio techo por un día.