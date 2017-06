Falsos encuestadores timan a pobladores en Tancanhuitz Habitante del Barrio Xochimilco, manifestó que ella y varios vecinos tuvieron la visita de quienes se hacen pasar por personal del INEGI. Tancanhuitz, S.L.P.- Habitantes de este municipio señalan la presencia de falsos encuestadores que se hacen pasar por personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), quienes les piden una cooperación que va desde los 50 y hasta los 200 pesos por ser tomados en consideración en el censo poblacional. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Emilia Figueroa Martínez, denuncia a falsos encuestadores. Emilia Figueroa Martínez, habitante del barrio Xochimilco, señaló que al igual que ella, varios de sus vecinos tuvieron la visita de quienes se hacen pasar por personal del INEGI, y aunque en algunos casos no les pidieron dinero, sí les solicitaron su credencial de elector, por lo que temen sea una treta para tener ubicadas a las personas y posteriormente ser blancos delictivos. Sin embargo, también consideran se pudiera tratar de un asunto político, ante la cercanía de los comicios electorales, y poder emitir un “voto falso” a través de la identificación robada. “Como quiera que sea, estamos siendo blancos de delincuentes, y la gente cae, porque traen ropa que los identifica como personal de INEGI”, aunque la misma quejosa precisó que al solicitarles se identificaran, mostraron una credencial que evidencia que el documento es falso, “se ve luego que es una hoja fotocopiada, y ni fotografía trae, yo los corrí y les dije que los iba a denunciar y hasta se molestaron, me aseguraron que no iba a recibir ningún beneficio de Gobierno porque no iba a aparecer en la lista censal”. Figueroa Martínez, afirmó que aunque conminó a sus vecinos a presentar una denuncia, por temor se han negado a señalar a los falsos encuestadores, pues tampoco quieren poner en conocimiento del hecho a las autoridades del Gobierno Municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si exigen unidades nuevas que pavimenten caminos Casos de SIDA en relación estrecha con la emigración INE da a conocer calendario de visita Aplica Gobierno Municipal importante inversión en pavimentaciones Reparan pavimento en Barrio Las Pozas