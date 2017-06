Agrónomos, reprobaron al ICESH Huejutla, Hgo.- El equipo de Agrónomos se enfrentaron al representativo del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo (ICESH), campus Huejutla, en la continuación de la jornada 33 del torneo de liga 2016 – 2017 de la Liga de Fútbol 7 de Colalambre, al final, Agrónomos golearon 8 – 2 al ICESH. Deportes | Deportes 0 Comentarios Agrónomos goleó 8 – 2 al ICESH en la J33 de la Liga de Fútbol 7 de Colalambre. El encuentro se celebró en la cancha de “el ex Polvorín” y las acciones arrancaron alrededor de las 17:00 horas en donde el ICESH comenzó el duelo ganando 1 – 0, ya que los Agrónomos no presentaron balón y Uriel Ramírez hizo el 2 a 0, así se fueron al descanso. En la segunda parte ICESH se relajó y Marco García anotó el 1 – 2 y dos minutos más tarde el mismo consiguió el 2 a 2; el 3 – 2 lo anotó Agustín Hernández y el 4 – 2 Jahariel Vite y el 5 – 2 fue obra de Félix Aguado, el 6 – 2 lo hizo Agustín Hernández; el 7 – 2 lo anotó Jahariel Vite y Félix Aguado cerró la cuenta definitiva 8 – 2). En otros resultados de la jornada 33: Ántrax “envenenó” 3 – 1 a Primos FC y Avengers (antes Escuela de la Normal de las Huastecas), “vapuleó” 6 – 1 al Deportivo Reyes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Route, luz y sombra en la LMVBH Cerca de 100 goles, en la LMFHL “Como México, no hay dos” Sigo trabajando, hasta alcanzar mí sueño La Gloria, acabó con la Primavera