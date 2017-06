Espejeando. Los preparativos en materia de salud para enfrentar la próxima temporada de lluvias, y por supuesto el impacto que trae no sólo en el tenor de enfermedades diarreicas, en enfermedades endémicas por zika, dengue y chikungunya, que muestran que no solo se preocupa el gobierno del estado, se ocupa en atender. Lleva estas reuniones el secretario de salud Marco Antonio Escamilla con los alcaldes de la región que marcan un alto sentido de responsabilidad compartida y la preocupación del gobierno del estado por atender con calidad en coordinación con los ayuntamientos. Es aquí donde se demuestra a los ciudadanos que caminan los poderes en torno a resolver problemas centrales. Hay que decirlo, en el tema de salud como el resto de los rubros no existen matices de politiquería, están bien definidas las políticas públicas que se están implementando y las voces de los conocedores y expertos que se refirieron al tema de la situación de la huasteca, lo marcaron muy claro, o se suman todos o el riesgo es latente de que se convierta en una bomba de tiempo. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El tema de cólera, es otro factor importante, pero los alcaldes mostraron su preocupación y aceptación de trabajar de la mano. Si el anuncio es que hay tres casos de dengue, no se quiere se extienda, mucho menos se deje de hacer algo para frenar esto en lo que gobierno del estado mantiene una campaña permanente en el trabajo de vectores. Es decir, el tema de control de vectores no es solo del gobierno o los ayuntamientos, inicia desde casa, mantener los patios limpios, sin artefactos que sirvan de retención de algún cuerpo de agua, deben implementar la descacharrización, tirando todo lo que no sirva y pudiera ser un contenedor de agua y esto desde una ficha donde los huevecillos del mosquito trasmisor pueden reproducirse, lo otro es darle limpieza a los solares baldíos, retirar la maleza. En un entorno tan lleno de follaje o semi-tropical, es difícil que lo entiendentiéndanse, pero los mismos ciudadanos, los medios de comunicación somos parte de solucionar el problema, es un asunto de cooperación frontal, formal. Tenemos que asumirnos como parte del problema, pero también de la solución y comenzar a coadyuvar con las labores de la federación, del estado y de los ayuntamientos. Quizá se cuestionen algunos sobre la participación de la federación pero tiene que ver y mucho, el tema es nacional de entrada y los recursos federales viajan coordinados con estados y municipios, para poder atender temas de atención de salud, los ayuntamientos saben que hay necesidades de pagar empleados para el sector salud, la tarea es totalmente gigantesca y nos toca a todos hacer nuestra parte. Ayer se presentó ante el Congreso del Estado el primer paquete de leyes secundarias para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción. María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura, dice es el camino correcto para el desarrollo de la sociedad, la observancia puntual de la ley. El otro tema de la mano es la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la tarea apenas comienza, fue en mayo que presentó la iniciativa de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Hidalgo que regula la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado. La reforma camina y los funcionarios a caminar derechos por que las sanciones a servidores públicos y a particulares vinculados con la comisión de faltas administrativas graves, son fuertes. Pero de donde emerge estas iniciativas, es tarea de consensos en talleres, foros y encuestas a la población, ha sido un eco nacional el rechazo a la corrupción, un diario pedir el contar con funcionarios y servidores públicos que den la cara y sean responsables. En este evento estuvo representando al gobernador el Secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguliar, quien convocó a no quedarse callada la sociedad, a reclamar sus derechos y mire que cuándo esperábamos que el gobierno asumiera este tipo de posturas a la sociedad, en hora buena. Estas sí son buenas noticias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.