Policías inconformes por cambio de horario podrían hacer paro De no atender sus demandas de; aumento salariar, pago de retroactivos, homologación, pensiones y regreso al horario de 12 por 24 podrían hacer paro laboral este sábado Elementos de Seguridad Pública Municipal convocaron a paro laboral este sábado, si el comandante Marco Antonio Pérez Sánchez y el presidente municipal, no atienden cuatro de sus peticiones entre las que se encuentra regresar a su horario laboral doce por veinticuatro. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En Estadio Solidaridad la licenciada María del Socorro Medrano Llamas, vocera de la asociación La Hermandad en el Estado de San Luis Potosí, sostuvo una reunión con elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Al filo de las once de la mañana arribó al Estadio Deportivo Solidaridad la licenciada María del Socorro Medrano Llamas, vocera de la asociación La Hermandad en el Estado de San Luis Potosí, quien sostuvo una reunión con elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para escuchar sus inquietudes. Ante una serie de publicaciones realizadas en las redes sociales sobre el mal uso que se le ha dado a las aportaciones de elementos policiacos a la organización La Hermandad, Socorro Medrano, señaló que no le gustan los chismes, los dimes y diretes como las desacreditaciones que hacen personas que no dan la cara. Por tal motivo se presenta ante los oficiales para aclarar que no tiene nada que esconder, ha estado luchando por elementos de Seguridad Pública del Estado, como municipales para que cuenten con las mejores condiciones laborales, y Tamazunchale no va hacer la excepción. Elementos policiacos aseguraron que están en desacuerdo con el regreso al horario de veinticuatro por veinticuatro, además de que no cuentan con aumento salarial, la homologación y prestaciones, los cuales ya se había acordado a finales del año pasado. Aseguraron que la intención es mejorar las condiciones de trabajo de los elementos municipales, ya que de acuerdo al periódico oficial los elementos policiacos tienen el derecho de laborar doce horas y descansar veinticuatro, debido al tipo de trabajo que se desempeña. Agregó que va a pedir lo necesario conforme a derecho como es el aumento salariar que es un vez por año, pago de retroactivos, homologación y pensiones, los cuales se habían acordado en hacerlo efectivos en la liberación de la primera partida que hace la Federación, la cual se realizó, la primera, en el mes de marzo y la segunda partida en el mes de agosto. Mencionó de que el día de hoy (ayer) viernes se quedaría en Tamazunchale, para tener un acercamiento con el comandante Marco Antonio Pérez Sánchez y el presidente municipal, para que le den respuesta sus peticiones, de lo contrario convocarán a un paro laboral este sábado a las ocho de la mañana, hasta que sean atendidos.