Otra vez plantan funcionarios al Movimiento Huasteco Democrático Sólo se presentaron tres representantes de Gobierno Estatal y uno Federal, lo que calificó Said López de Olmos como una burla más a la organización campesina De nueva cuenta, la mañana de este viernes integrantes del Movimiento Huasteco Democrático fueron plantados por funcionarios de Gobierno del Estado, con quienes sostendrían una mesa de trabajo para analizar las problemáticas y ver los avances de las peticiones que como organización han hecho; al encuentro acudieron sólo tres representantes de Gobierno Estatal y uno Federal, lo que calificó Said López de Olmos como una burla más a la organización campesina. Plantados de nueva cuenta quedaron los integrantes del Movimiento Huasteco Democrático, por funcionarios estatales y fererales. En su mensaje a sus agremiados, López de Olmos señaló que ésta era una muestra más de la falta de tacto del Gobierno del Estado, quien no sabía en el problema que se estaba metiendo, haciendo ese tipo de desaires al sector campesino que en múltiples ocasiones les ha hecho un llamado al dialogo y el gobierno solo les juega el dedo en la boca, "que es lo que quieren, que les tomemos la carretera, que nos levantemos en toda la Huasteca", señaló el líder campesino. A esta reunión realizada en un salón de la cuidad, estaban invitados los secretarios y directores de las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, pero sólo acudieron Oscar de la Cruz Requena, delegado en la Huasteca de SEDESORE, un representante de la Secretaría de Gobierno y un representante de la Promotora del Estado; así como el delegado de SAGARPA Cesar Tijerina; escudando el representante de la Secretaría General la falta de los funcionarios ya que estos estaban acompañando al Gobernador en una gira por Axtla de Terrazas. Entre los señalamientos hechos por Said López, destacaron la negativa de la organización a entablar negociaciones con Horacio Lobo, el cual dijeron llevan años sentándose con él y no les ha solucionado nada, ya que solo les "juega el dedo en la boca", siendo enfáticos en señalar que si él llegaba se levantarían de la mesa, al igual que Ramiro Robledo Secretario de Comunicaciones, a quien incluso acusaron de haber llegado ebrio a la última reunión que sostuvieron con él, lo que calificaron de una falta de respeto grabe, no sólo para la organización si no para todos los ciudadanos del estado. Dentro del encuentro, representantes de diferentes ejidos entregaron solicitudes de introducción de agua y electrificación, así como información de los avances de obras que se encuentran detenidas. Cabe señalar que meses atrás, el Movimiento Huasteco Democrático interpusieron un amparo para que el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López les diera una audiencia para que escuchara sus peticiones, y se han sostenido diversas reuniones sin que se llegue a avances significativos y en ocasiones anteriores ya han sido plantados por los funcionarios.