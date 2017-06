Niegan mortandad de peces en Micos, integrante y vocero del paraje, dijo que fue en “La Aldea”

Servando Pérez, integrante y vocero del comité del paraje Micos, señaló que desde el momento que a través de las redes sociales comenzaron a difundirse las imágenes, se realizó la investigación encontrado que este problema se registró en un estanque ubicado en el lugar conocido como “La Aldea”, un predio particular localizado río debajo de las cascadas. Señaló que muy probablemente la muerte de estos peces se debió a la falta de oxígeno en el estanque, situación que no ocurre en el paraje dado que las lluvias registradas en los últimos días han mantenido en buen nivel el río y con un agua clara. En cuanto a la coloración que tomo el agua semanas atrás, señaló que esto fue revisado por la Comisión Nacional del Agua, encontrándose que se trataba de una tonalidad natural originada por el arrastre de material de las primeras “aguas” que cayeron, y que arrastran palizada y tierra, por lo que no se trató de algún factor externo que ocasionara mayores problemas. Por último, mencionó que a pesar de que no es temporada vacacional, no han dejado de recibir turistas de diferentes estados durante los fines de semana.