Dan a conocer a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2017 Se inscribieron 430 trabajos en 13 categorías. San Luis Potosi, SLP.- El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí informa que la edición del presente año superó las expectativas, pues se registraron 430 trabajos procedentes de las cuatro regiones del estado. Ciudad Valles | Estado 0 Comentarios Por tercera ocasión José Ángel Piña, coordinador en ciudad Valles de Zunoticia, logra un ser galardonado. Tras recibirse los trabajos en el módulo instalado en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estuvo abierto los días 19, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2017 de 10:00 a 18:00 horas, éstos fueron certificados ante notario público, quien dio fe y legalidad de los mismos, para después entregarse al Jurado Calificador, integrado por periodistas de reconocido prestigio y probidad. Tras la minuciosa revisión y análisis de todos los trabajos, el Jurado Calificador determinó como ganadores a los siguientes: En la categoría de Noticia Jesús Silva Herzog: Primer Lugar : Martín Rodríguez Loredo con “Becaria, aparente propietaria de Panavi”, publicada en el periódico Pulso el domingo 9 de abril de 2017. Segundo Lugar : Paulina Cecilia Rodríguez Zermeño, “Armadillo: del jaripeo al catástrofe”, transmitida por Canal 7. Tercer Lugar : María José Puente Zavala, “Carreras usa helicóptero oficial para irse de pachanga”, publicada en La Orquesta.Mx el jueves 14 de julio de 2016. María José Puente Zavala. En la categoría de Fotografía Tomás Infante: Primer Lugar : Francisco Miguel Álvarez Méndez con “Se enfrentan policías y ejidatarios”, publicada en el diario Plano Informativo el jueves 29 de diciembre de 2016. Segundo Lugar : Francisco Miguel Jaramillo Cepeda, “Inocente indiferencia”, publicada en el periódico Pulso el domingo 6 de noviembre de 2016. Tercer Lugar : Teodoro Blanco Vázquez, “Tromba en Armadillo”, publicada en Pulso el lunes 17 de abril de 2017. En la categoría de Crónica Filomeno Mata: Primer Lugar : Desierto. Segundo Lugar : Christian Emanuel García Mendoza, “Armadillo, un día después de la tragedia”, publicado en Plano Informativo el el lunes 17 de abril de 2017. Tercer Lugar : Omar Xavier Gallegos Moreno con “La noche de Armadillo. La noche sin sueño y muerte”, publicado en la página La Brecha el lunes 17 de abril de 2017. En la categoría de Entrevista Juan Sarabia: Primer Lugar : Facundo de Jesús Castillo Jiménez con “Soy el transportador”, transmitido por Televisa San Luis el lunes 21 de noviembre de 2016 Segundo Lugar : Rubén Alejandro Pacheco Rodríguez, “Kitty, de niña fresa a escort de alto nivel”, publicado en el periódico Pulso el domingo 6 de noviembre de 2016. Tercer Lugar : José Refugio Gutiérrez Guillén, “Juan Gabriel y el desdén del ‘nuevo mundo’”, publicado en El Sol de San Luis el viernes 2 de septiembre de 2016. En la categoría de Artículo de Fondo o Comentario Francisco Martínez de la Vega: Primer Lugar : Desierto Segundo Lugar : Irving Humberto Sandria Casteñeda con “El efecto Rubí: de la burla a la fama y al olvido”, publicado en Espectacular TV.Com el .jueves 29 de diciembre de 2016 Tercer Lugar : José Ismael Leyva Nava, “Arco y flecha”, publicado en Arco Informativo el lunes 27 de marzo de 2017. En la categoría de Caricatura o Portada Víctor Monjarás: Primer Lugar : José Edgardo Landa Ramírez “Galo” con “Su peor enemigo”, caricatura publicada en el diario Plano Informativo el sábado 4 de junio de 2016. Segundo Lugar : Desierto. Tercer Lugar : Erwin Salas López con “Malhumor global”, portada de la revista Stratega Business Magazine año 5 número 25 correspondiente a enero de 2017. En la categoría de Publicación o Programa de Difusión Cultural Francisco de la Maza: Primer Lugar : Carlos Francisco Álvarez Gallegos con “El camino rojo, una forma de vida espiritual”, publicado en Aló San Luis el viernes 14 de abril de 2017. Segundo Lugar : Hugo Enrique Torres Loredo, “Real de Catorce, un túnel del tiempo en el Altiplano potosino”, publicado en Código San Luis el miércoles 30 de noviembre de 2016. Tercer Lugar : Roberto Carlos Félix Cristales, “Las cuevas sagradas del viento y la fertilidad”, publicado en Código San Luis el miércoles 12 de abril de 2017. En la categoría de Video Ignacio A. Rosillo: Primer Lugar : Blakely Morales Cruz con “El hombre detrás del Café Cortao”, publicado en Pulso Online el lunes 30 de mayo de 2016. Segundo Lugar : Olga Yaraidy Omaña Guevara y Christian Flores Pérez, “Adictos al hueso”, publicado en One Click Medios el lunes 31 de octubre de 2016. Tercer Lugar : José Gerardo Sandoval Cedillo, “Conflicto en la comunidad La Noria”, publicado en Plano Informativo el miércoles 28 de diciembre de 2016. En la categoría de Reportaje Dolores Jiménez y Muro: Primer Lugar : Jaime Nava Noriega con “La costosa alberca de la Unidad Satélite sólo se ha utilizado un día”, publicado en La Jornada San Luis el miércoles 25 de mayo de 2016. Segundo Lugar : Desierto. Tercer Lugar : Damaris Lizeth Morán Ramírez, “El muro de la indiferencia”, publicado en One Click Medios el viernes 2 de diciembre de 2016. En la categoría de Trabajo Radiofónico Informativo Benjamín Briones: Primer Lugar : Miguel Ángel Lucio Rodríguez con “Municipios dolarizados”, transmitido por GlobalMedia el lunes 27 de febrero de 2017. Segundo Lugar : Jesús Ramírez Jurado, “Tragedia en Armadillo de los Infante”, transmitido en Plano Informativo el domingo 16 de abril de 2017. Tercer Lugar : Carlos Ituriel Pérez Prieto, “Plano olímpico”, transmitido en Plano Informativo del viernes 5 al domingo 21 de agosto de 2016. En la categoría de Crónica Deportiva Cuauhtémoc Bustos: Primer Lugar : Miguel Ángel Martínez Zavala con “El regreso del fútbol profesional a San Luis Potosí, de la grama a la gloria”, publicado en Agencia de Noticias de San Luis Potosí el jueves 6 de abril de 2017 Segundo Lugar : Desierto. Tercer Lugar : José Roberto Rocha Diéguez, “Rodolfo vs El Pana”, publicado en La Orquesta.Mx el viernes 3 de junio de 2016. En la categoría de Periodismo Regional Manuel montalvo Solís: Primer Lugar : Miguel Barragán Lárraga con “Fidel Castro gestó la revolución desde Tancanhuitz”, publicado en Huasteca Hoy el domingo 27 de noviembre de 2016. Segundo Lugar : Imelda Torres Chávez, “¡Que el huapango no muera!”, publicado en Huaxteca Online el viernes 5 de mayo de 2017. Tercer Lugar : José Ángel Piña Loredo, "Estatus: desaparecido", publicado en Zu Noticia el domingo 7 de mayo de 2017. El jurado calificador estuvo integrado por: Emir Olivares Alonso, presidente; Lizy Navarro Zamora, secretario; Sandra Romandía Vega, Esteban Espinosa Hernández, Marco Aurelio Segoviano Dávila, Francisco Javier Rosales Hernández; Ma. Luisa Buendía Zubiaga. Los 430 trabajos inscritos se dividieron en 13 categorías.