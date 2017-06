Preparada Cruz Roja para la temporada  de ciclones y huracanes

Previamente, exhortó a la población en general a extremar las precauciones necesarias con motivo de la entrada de la temporada de ciclones y huracanes, señalando que como institución están debidamente preparados para atender si es necesario y que el trabajo lo realizarán de manera coordinada con otras instituciones de los municipios de la Huasteca.

“Creo que toda la población debe de estar muy prevenida por la temporada de ciclones y huracanes, por los medios de comunicación se han dado a conocer las diversas medidas de protección que deben de tomarse en cuenta, sin embargo, nunca es suficiente insistir a la ciudadanía a que deben de evitar la acumulación de basura en las alcantarillas, con lo cual se evita los encharcamientos e inundaciones”.

Aseguró que personal de Cruz Roja Mexicana se mantiene siempre al pendiente para atender a las personas si el caso así lo requiere “el equipo de rescate que se ha estado confirmando en estos últimos meses, poco a poco han desarrollado técnicas y los procedimientos de atención a este tipo de situaciones”.

Pidió a la población en general a utilizar siempre las medidas de prevención necesarias “los fenómenos meteorológicos no los podemos evitar, sin embargo es importante estar preparados para que no afecten en la mayor parte y que no pongan en peligro la vida de las personas”.