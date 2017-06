Consideran inapropiada disposición de cubrir con plástico drenajes fluviales

Huejutla, Hgo.- No obstante que aseguran que al recubrir con plástico los drenajes fluviales del perímetro del Mercado Municipal se terminará con los hedores que emanan de los mismos, algunos comerciantes consideran inapropiada la disposición. Enfatizaron que el problema es generado por expendedores de productos cárnicos, quienes arrojan sus desperdicios a los ductos que son exclusivos para que se desplace el agua de lluvia, por lo que la solución más acertada es que las autoridades del Sector Salud les apliquen sanciones. Agregaron que de lo contrario, la situación persistirá, ya que al colocarles los plásticos en el día y retirarlos en las noches no garantiza que no sigan utilizando los ductos como depósitos de desechos y continúen los fétidos olores que son un riesgo para la salud. Refirieron que en lo que concierne al comercio nocturno de alimentos, en la explanada del estacionamiento todas las noches se instala puestos, de tacos, tamales y tostadas, entre otros, en cuyos componentes también se integra la carne, y quién asegura que los sobrantes no sean arrojados a los ductos del drenaje fluvial. Para finalizar, subrayaron que se encuentra en riesgo la salud de muchas personas, por lo que lo debe de enfrentar con la responsabilidad que tiene el cargo.