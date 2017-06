Intervención de tránsito municipal reguló servicio en estacionamiento

Subrayaron que desde que la directiva de la UCLA dispuso, acertadamente –enfatizaron-, que los cajones del espacio fueran solamente para aparcar vehículos de clientes cotidianos e intermitentes, las ventas en todos los rubros se incrementaron. Refirieron que algunos compañeros no habían comprendido el beneficio que la determinación traería para los comerciantes en pleno ubicados al interior y exterior del Mercado Municipal, y persistían en estacionar, en ocasiones todo el día, sus vehículos en el referido aparcamiento. Por lo que se tuvo que actuar –agregaron-, de manera drástica, solicitando la colaboración de los elementos de vialidad para que les desprendieran a las unidades de los agremiados las placas, lo que obviamente generó una sanción administrativa. Para concluir, agradecieron públicamente su comprensión a todos los que no pusieron objeción a la disposición, ya que al otorgarle el privilegio de no pagar por estacionarse al cliente, es una manera de agradecerle por su preferencia de comprar en el Mercado Municipal, con lo que coadyuva en el mantenimiento de nuestras familias –destacaron-.