Entregan Estímulos a maestros con 25 a 30 años de servicio de la Huasteca

Señaló que la entrega de los Estímulos correspondientes se llevó a cabo durante la semana anterior en la ciudad de Pachuca, pero a los maestros quienes por alguna situación no pudieron acudir al evento se les hizo la entrega del mismo durante la presente semana en esta ciudad de Huejutla. Dijo que durante la semana pasada en la ciudad de Pachuca se llevó a cabo una ceremonia para aquellos maestros que cumplieron 25, 30, 40 y 50 años de servicio a la educación, evento que fue presidido por representantes de la SEP y del SNTE. “Por ciertas circunstancias, algunos maestros no pudieron acudir a este evento, por lo que recogimos esos Estímulos y ya fueron entregados en el Departamento de Servicios Regionales de la SEP en Huejutla, hicimos una ceremonia pequeña pero muy significativa para los maestros con 25 y 30 años de servicio”. Floriberto Mendoza Castelán, pidió a los maestros quienes recibieron los respectivos Estímulos para que continúen con la labor educativa que les corresponde “que no desmayen y que no bajen la guardia, orgullosamente deben de sentirse maestros, deben seguir poniendo en práctica todos los conocimientos que han adquirido durante varios años y que les sirva de experiencia para fortalecer su actividad”.