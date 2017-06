Pondrán muros en la calle de no resolverse conflicto El ex edil, Pedro Bustos está invadiendo una calle con su barda y hasta el momento no se han tomado cartas en el asunto, aseguran. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Vecinos de Barrio arriba advierten, pondrán moros de cemento si no resuelven el conflicto con el ex edil, Pedro Bustos. Xochiatipan, Hgo.- Vecinos de Barrio Arriba de este municipio serrano, manifestaron que de no tener solución al problema en donde el ex edil, Pedro Bustos, está invadiendo una calle con su barda, hoy han tomado la determinación de cerrar las calles de manera definitiva y para ello habrán de poner muros de cemento, para de esta manera, hacer presión en cuanto a la agilización de la resolución del problema. Lucas Hernández, vecino de ese sector poblacional dijo que a más de 3 meses de haberse iniciado con este problema, no ha habido solución, ya que a su parecer las autoridades correspondientes no están interviniendo adecuadamente, por eso es que por decisión de la mayoría han determinado cercar la calle de manera definitiva y para ellos colocarán muros de concreto. El vecino fue claro al decir que el ex edil, Bustos Hinojosa a pesar de que las autoridades de Barrio Arriba lo han citado para que aclare las cosas, no ha querido presentarse, de tal forma que también no ha hecho caso en atender los llamados que le han hecho ante el juzgado conciliador para que se solucione el conflicto en donde está invadiendo terrenos de ese barrio y bloqueando el paso a los vecinos. El vecino afirmó, que los habitantes de ese barrio están dispuestos a cerrar de manera definitiva esa calle que va hacia el predio del ex edil y a la UBR, sin embargo, habrán de esperar un tiempo más para que las autoridades resuelvan el conflicto por la vía pacífica. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lesionados en una salida de camino Imparten pláticas de reglas de la legalidad a alumnos Alcalde se reunió con vecinos de Acatipa ¡Atropella a motociclista y se da a la fuga! Alcaldía aplica fumigación en comunidades