Espejeando. En política no es lo mismo tener injerencia que tener influencia. La importancia social, política y económica de Huejutla sencillamente no está a discusión y cada vez se convierte en referente esencial de la dinámica en el estado, la peculiaridad de sus usos y costumbres, a veces complejos y polémicos aun para los nativos de la región, genera reacciones de todo tipo, pero nadie puede permanecer impasible. Y no es de hoy, en la década de los ochentas fue de tal magnitud la complejidad de la gobernanza, que temporalmente la ciudad se habilitó como sede de los poderes del estado para agilizar la atención casi personalizada del propio jefe del ejecutivo… y eso como se le quiera ver, es histórico. Claro, eran los tiempos de Guillermo Rossel de la Lama, personaje visionario y vanguardista a quien no le alcanzaron los tiempos para que imprimiera su estilo arquitectónico y urbanista a la ciudad de Huejutla, ya que de haberlo hecho, esta ciudad no se colapsaría a cada rato en sus tres calles principales y únicas, saturadas por el comercio informal y la infinidad de seudo líderes que negocian las calles como si fueran de su propiedad, al margen de leyes, acuerdos o reglamentos. Pero sin duda una de las particularidades de esta región es la ascendencia e injerencia de conocidos personajes nativos, en el quehacer político del estado y la capital del país; claro con verdadera influencia política muy pocos, pero ahí están. Tal vez por eso, ya son referentes de influencia, capacidad política y económica, tanto para los municipios circunvecinos, como para los colindantes del territorio veracruzano, donde más de uno de estos nuevos actores políticos, ya se estrena como operador e influyente asesor de estrategias preelectorales que le permitan acrecentar su imagen y escribir su propia leyenda más allá de nuestras fronteras hidalguenses. Por lo pronto ninguno es ajeno al enrarecido clima sociopolítico que se respira por esos lugares, a tal grado que conocidos personajes de la huasteca hidalguense han hecho de esos espacios, pequeños por cierto en cuanto a presupuestos, de acuerdo a la visión empresarial que les distingue, en lugares altamente competitivos e instalado su propio ring para encuentros amateur y toda una pléyade de pesos aptos para la arena política el próximo domingo 4 de junio del presente año, mandando sendos mensajes para todos lados. Este triunfo no será uno tradicional, lo material queda en segundo término, lo principal es lo político. Y una cosa es cierta, de cómo les vaya en su debut, marcará la pauta para que permanezcan vigentes hasta el 2018, cuando se libre la madre de todas las batallas y será entonces cuando se determine quién continúa en el equipo y quien recoge sus maletas y se va. Y esto es una cosa seria, porque en la demostración de sus destrezas y habilidades, va implícito el orgullo, la fama y la raigambre de los huastecos hidalguenses, propiamente dicho. Allí se verá de qué cuero salen más correas, y ojalá no solo hayan desperdiciado el tiempo trasladando sus recelos y discrepancias para ir a dirimirlas al vecino estado de Veracruz. Y hablando de política, pero ya propia de esta región, Alberto Melendres Apodaca, presidente estatal del PRI, realizó una gira de trabajo por los municipios de Tlanchinol y Huazalingo en donde son oposición desde hace unos 9 años en el primer caso, y en el segundo desde hace más de diez años, y sin embargo el líder priista ahí fue para reorganizar las bases y estar en posición de ataque en los importantes próximos comicios, y pues ya de pasadita, se agendó en Huejutla una serie de encuentros con algunas comisiones tendientes, seguramente, sin la certeza de ello, de dirimir algunos resquemores que aún se aprecian tras la renovación del comité municipal del PRI que recayó en la responsabilidad de Juan De Dios Monroy quién está haciendo su trabajo de conjuntar a los grupos, pero…