Comerciantes “alucinan” temporada de lluvias por bajas ventas Aseguran que suelen reducir hasta más de un 40 por ciento​ sus ganancias Tanlajás, S.L.P.- Comerciantes esperan una caída en las ventas durante esta temporada de lluvias, pues aseguran que suelen reducir hasta más de un 40 por ciento​ sus ganancias, porque la gente sale menos durante esta época. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Comerciantes sufren de la caída en las ventas durante casi tres meses Juana María Limas Lárraga, consideró que de junio y hasta agosto es la peor temporada, porque primero se enfrentan a la baja afluencia de “marchantes” ante la presencia de lluvias, pero también se le suma el período vacacional, y las ventas caen todavía más. Aunque la quejosa se dedica a la venta de frutas y verduras de temporada, externó “y no se​ digan las papelerías, los que venden ropa, zapaterías, porque de plano se les caen las ventas” al grado -aseguró- que dejan de instalarse durante los días de tianguis en los espacios que ocupan los miércoles y domingos. No obstante, como comerciantes deben prepararse para estos períodos de “crisis” porque una vez pasan los meses críticos, suelen tener una recuperación normal, que reinicia con el regreso a clases, “lo único que esperamos es que no nos peguen las contingencias, porque entonces sí quiebran muchos”. Agregó que quienes suelen desilusionarse son quienes apenas se están integrando al rubro, sobre todo si al iniciar les tocó buena época, “porque piensan que así va a ser todo el año, cuando todo depende de los periodos, así como del giro o productos que vendan. Quienes nos hemos dedicado a esto durante años, ya sabemos los periodos críticos y debemos estar listos”, lo que prevén con ahorros, invierten unos meses o semanas antes de los tiempos difíciles para surtirse de más producto (según sea el caso) pues quienes venden frutas o verduras, suelen adquirir menos para evitar se les quede y terminen echándose a perder, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA PC adelanta trabajo de desrames por choques en cables de alta y media tensión Continuarán lluvias durante la semana Campaña exhaustiva para drenar agua estancada Incluirán revisiones médicas a sistema educativo Advierten de pseudo-organizaciones campesinas previo a elecciones