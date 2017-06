Jóvenes no permitirán les de clases docente “tóxico” A pesar de que las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Campus Valles les afirmaron que se investiga las quejas en contra del profesor Alejandro Gutiérrez Rodríguez, los estudiantes que lo denunciaron no permitirán que les vuelva a dar clases y se inconformarán en caso de que suceda. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ERICK EDUARDO Rivera consejero alumno de la UASLP Campus Valles Lo anterior fue informado por el consejero alumno Erick Eduardo Rivera González quien añadió que la queja en contra del catedrático de la carrera de Derecho, a quien acusan de humillar, ser grosero y “tóxico” con los alumnos, está en manos del área jurídica de la UASLP en San Luis Potosí. Tras la denuncia de los hechos el pasado martes dijo, el director Roberto Llamas Lamas habló con los estudiantes inconformes con la forma en como dicho docente se comporta con ellos y se comprometió a que no habrá actos de represión hacia ellos por haber externado su molestia. Por lo pronto dijo, a los jóvenes que se fueron a título y que culpan de ello a Gutiérrez Hernández, ya les fue dada la guía del examen que habrán de presentar en próximos días y ahora dependerá de cada uno de ellos, si se preparan y estudian lo necesario si lo aprueban o no. “Cualquier inconformidad que exista con el profesor van a volver a ir con el director y van a volver a tomar cartas en el asunto pero por el momento las cosas están un poco más tranquilas. La petición es que ese maestro ‘tóxico’ ya no les vuelva a dar clases y si aparece en su horario más adelante los alumnos tendrán que hacer la petición otra vez directamente a dirección” finalizó el consejero alumno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Participa Fabiola García en revista Teorema Ambiental Lanzará DIF campaña contra el embarazo en adolescentes Prevención de suicidios es deber de toda la sociedad Invitan a cursos de inducción para aspirantes a la UASLP Vacuna contra el VPH es segura y benéfica