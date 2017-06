Lanzará DIF campaña contra el embarazo en adolescentes Sensibilizando a la población de esas edades de la gran responsabilidad que conlleva convertirse en mamá a corta eda El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) reactivará una campaña con la cual buscará prevenir el embarazo en adolescentes sensibilizando a la población de esas edades de la gran responsabilidad que conlleva convertirse en mamá a corta edad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LOS BEBÉS VIRTUALES serán entregados a las alumnas por unos días para que se sensibilicen Y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país de los 35 que la integran, con más embarazos en jóvenes y adolescentes menores de 19 años. Es por ello que el SMDIF a partir del próximo 14 de junio, comenzará con una campaña de concientización entre alumnos de secundaria así como de preparatoria informó lo anterior Juana Guadalupe Olvera Salazar psicóloga de la institución. La campaña consiste explicó, en la demostración a través de bebés virtuales, de lo complicado que resulta convertirse en mamá y de lo que conlleva el tener que cuidar de uno. Para ello agregó, el SMDIF cuenta con un total de 15 bebés virtuales o muy similares a uno real pero hecho de plástico, con sensores que detectan la voz, que lloran y piden sean cargados, arrullados y bien cuidados. Además, cuentan con dos de aspecto delgados que ejemplifican a los hijos de las mamás que durante su embarazo consumieron bebidas embriagantes o alcohol de manera desmedida con el fin de hacerles ver las consecuencias de ingerir tales sustancias en periodo de gestación. La intención dijo, es que varias de las estudiantes, puedan llevarse a uno de los bebés virtuales a sus casas por un fin de semana para que lo cuiden, mismos que no podrán ser desactivados sino hasta que los entreguen de nueva cuenta al SMDIF. Ha habido casos detalló, en donde el bebé virtual es entregado por las alumnas después de haberlos tenido y en algunos casos no fue bien atendido o sufrieron negligencia. Externó por último que será más adelante cuando especifiquen en cual escuela iniciarán con esta campaña, actividad con la que esperan crear conciencia entre la población estudiantil. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Participa Fabiola García en revista Teorema Ambiental Prevención de suicidios es deber de toda la sociedad Invitan a cursos de inducción para aspirantes a la UASLP Jóvenes no permitirán les de clases docente “tóxico” Vacuna contra el VPH es segura y benéfica