Vacuna contra el VPH es segura y benéfica

Explicó que existen dos vacunas contra el VPH que son las más frecuentes, la tetravalente y la bivalente, la primera cubre contra los cuatro tipos de virus más frecuentes. “Si produce la vacuna alguna reacción no tengo nada confirmado, he leído y el beneficio es mucho mayor en la balanza del riesgo-beneficio” manifestó. Según investigaciones dijo, la cepa 16 y 18 del VPH es la causante o es un factor predisponente para cáncer cervicouterino y de ahí la importancia de que las niñas reciban la aplicación de la vacuna. Chávez Torres agregó que actualmente, la incidencia del cáncer cervicouterino se ha visto desplazada al segundo lugar por el cáncer de mama en el caso de las mujeres. Hace años dijo, nunca se sabía a ciencia cierta del porqué fallecían las mujeres debido principalmente al machismo que imperaba dado que el esposo o cabeza de la familia por tabús, no le permitía a su esposa que acudiera al médico provocando que no se detectara si padecía una enfermedad o no.