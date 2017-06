Despiden a maestro de Informática en el Cobach 12 Tras 20 años de servicio en la formación de alumnos en la materia de Informática fue despedido al llegar a su jubilación el docente Carlos Juárez Baldelamar Tampacán, S.L.P.- Con una ceremonia en el plantel educativo, docentes y familiares despidieron a su maestro de informática ingeniero Carlos Juárez Baldelamar, quien durante 20 años prestó sus servicios en la formación de alumnos en la materia de Informática. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios Acompañado de su familia se realizó la despedida en el plantel 12 del ingeniero Carlos Juárez Baldelamar, tras 20 años de labores docentes. Con una acto cívico y de recuerdo Jorge Marván Paz director del plantel educativo realizó la ceremonia de jubilación, agradeciendo y reconociendo el arduo trabajo que realizó el Ingeniero Carlos Juárez Baldelamar quien durante 20 años fungió como docente en la capacitación de informática, quien manifestó paciencia, compromiso, responsabilidad y sobre todo dedicando gran parte de su vida y sacrificando su familia con el único objetivo de elevar la educación del nivel medio superior del municipio. Acompañado de su esposa Marcela Monsalvo de La Rosa y sus hijos Karla Yanet, Laura y Carlos Juárez Monsalvo acompañaron a su padre a la ceremonia de jubilación a quien se le reconoció por el arduo trabajo realizado participando la dirección del plantel. La Asociación de Padres de Familia y la Sociedad de Alumnos entregaron un reconocimiento al docente quien deja recuerdos en sus alumnos y ex alumnos con quienes compartió diferentes momentos. A este respecto Jorge Marván Paz mencionó “hoy decimos adiós a un ex compañero con la espera de que esta jubilación sea para iniciar una nueva vida a lado de su familia, la cual sacrificamos por el amor a una buena educación, es tiempo de iniciar una nueva etapa no sin agradecer el compromiso que le entrego al Cobach 12 durante 20 años de servicio”. Por otro lado Ramón Trejo Rivera representante sindical añadió “con respeto y orgullo despedimos a un gran compañero con la satisfacción de que en 20 años logró formar alumnos con buenos proyectos, los cuales muchos de ellos son ingenieros al igual que su docente quien les impartió la capacitación, deseándole éxito y muchos proyectos por venir a nuestro compañero”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizarán esterilización canina este día lunes Piden limpieza de arroyo que perjudica a familias Reúnen a mujeres priistas de cabecera Taxistas siguen lucha para regularización de unidades Juez del Barrio solicita en reunión apoyos para su sector