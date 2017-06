“No corre a nadie que no esté dentro”: Antorcha C Matlapa, S.L.P.- El líder de Antorcha Campesina señaló que habitantes del municipio de Matlapa aseguran que la organización los corrió, siendo que estas personas no están registrados dentro de la organización, por lo que refiere líder que lo que provocan con esto es estar en contra del desarrollo del municipio. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios

Roberto Huazo Navarro, líder de la organización de Antorcha Campesina.