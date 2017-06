La función de un regidor no es levantar la mano; GC Xilitla, S.L.P.- El actual Regidor del Partido Verde Ecologista Gregorio Cruz, reconoció que la labor de un regidor “no es solo ir a levantar la mano en sesiones de Cabildo o cobrar una quincena, y regidor que no ha demostrado trabajo no quiere decir que no tenga el respaldo del Alcalde es responsabilidad de cada uno de nosotros de presentar iniciativas de trabajo”, señaló. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios “Es responsabilidad de cada uno de nosotros de presentar iniciativas de trabajo”; Gregorio Cruz. A casi dos años de administración mencionó que en lo que respecta a sus comisiones de deporte, en este rubro dijo con buenos resultados a nivel municipio con 8 equipos de futbol rápido, 12 de infantil, inter preparatorias 14 equipos y torneos comunitarios 16 equipos, actualmente dijo se albergan 13 equipos de la Región Huasteca, para lo cual se ha invertido aproximadamente medio millón de pesos y anunció su próxima propuesta será la remodelación de los espacios deportivos que se encuentran en pésimas condiciones. El funcionario no quiso meterse en líos cuando se le cuestionó respecto al desempeño de sus compañeros regidores y sólo se limitó a responder que “respeto mucho las comisiones de mis compañeros regidores y no quisiera involucrarme en lo que están haciendo, sin embargo los invito a trabajar de la mano por el bienestar de nuestra gente y que nos vayamos a las dependencias federales y estatales a gestionar los recursos porque no se trata sólo de levantar el dedo”, acusó. “Aun cuando al principio de la administración fui criticado por no ser originario de Xilitla, sin embargo creo que he demostrado con trabajo que y el día que me quieran hacer una auditoria como regidor lo pueden hacer” indicó. Al cuestionarle si considera si es el regidor que más ha demostrado trabajo, mencionó que no lo considera así, sin embargo dijo son los resultados lo que hablan por sí solos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trayecto del Ferrocarril en exposición fotográfica Turistas dejan tiradero de basura Presentan avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano Peligro en el mercado por pailas, PC no hace nada Detectan un caso de Zika en Xilitla