Población debe tomar sus propias medidas de seguridad La población afirma que la inseguridad en el municipio ha aumentado últimamente, por lo que dijeron, si antes podían salir aun por las noches como si nada, hoy en día ya no es tan confiable salir de día y mucho menos de noche. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Ante tanta inseguridad en el municipio, la población opina que debemos de tomar nuestras propias medidas de cuidado. Y es que entre sus aseveraciones señalan que la gente también debe de tomar sus medidas necesarias si no quiere que le pase nada a su familia, ya que las autoridades a veces no pueden estar cuidando a todo mundo. Arturo N, habitante del municipio de Tamazunchale dijo la inseguridad en el municipio ha aumentado drásticamente, por lo que uno como persona no puede estar esperanzado en que siempre las autoridades ahí van a estar al pendiente "hay que tener nosotros nuestras propias precauciones, porque si queremos que las autoridades siempre nos estén cuidando no se puede". Aseguró "solo hay que protegernos nosotros y a nuestra familia, y hacer lo que tengamos que hacer durante el día o muy temprano, y así y estar en casa por las tardes y noche, porque en ese horario es más peligroso andar en la calle, porque últimamente se ha visto como es demasiada la inseguridad en el municipio, y aunque uno no tenga que ver en estas malas compañías se lo llevan entre las patas, ya que una bala perdida nos puede tocar". Puntualizó "por eso mejor hay que estar o tratar de cuidarnos nosotros mismos".