JM Carreras participa en la primer carrera Coparmex contra la corrupción  

San Luis Potosi, slp.- El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y su esposa Lorena Valle Rodríguez, presidenta del sistema DIF estatal, participaron en la primera carrera que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de San Luis Potosí con el lema "Yo no doy mordida", que contó con la participación de más de 500 competidores.

Participa gobernador en carrera atlética. El mandatario potosino -quien realizó un tiempo de 50 minutos en los 10 kilómetros- expresó que el tema de la honestidad y la transparencia es un tema de todos –gobierno y sociedad-, "por lo que en la medida que contribuyamos a través de la participación activa de la sociedad como lo es esta justa deportiva, se logre permear la cultura de la legalidad entre las y los potosinos, pues se trata de generar una nueva sociedad en donde exista la confianza basada entre autoridades y gobernantes. Por su parte, el presidente de la COPARMEX, Dr. Jaime Chalita Zarur, resaltó la participación del titular del Ejecutivo estatal en esta carrera, quien junto a su esposa Lorena Valle, se han sumado a la iniciativa que la cámara empresarial que representa junto al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, para presentar su Declaración 3 de 3 (fiscal, de intereses y patrimonial). Chalita Zarur destacó que "es un importante logró que más de 3 mil funcionarios de la administración pública estatal hayan presentado su Declaración 3 de 3, que pone a San Luis Potosí como ejemplo a nivel nacional". Carreras López dijo que el Gobierno del Estado se ha sumado a esta medida con el establecimiento de una política de responsabilidad financiera, de un gobierno abierto en materia de transparencia y rendición de cuentas y por último, de contar con una práctica –como condición personal y como procedimiento institucional- que no permita la corrupción. Por eso, dijo que esta carrera atlética que organizó COPARMEX, pretende enviar un mensaje a los gobiernos y a la sociedad en general a que participen en la legalidad y cumplan con las leyes, "porque quienes no cumplen con las leyes y obligaciones, dejan de tener derechos". Cabe señalar, que la carrera inició y culminó frente a las instalaciones de la COPARMEX San Luis Potosí en Juan de Oñate con la participación de más de 500 competidores, cuyo recorrido se realizó principalmente por la avenida Venustiano Carranza –de la calle Tres Guerras hasta el monumento a la Bandera-.