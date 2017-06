Apreciaciones Las tendencias de los resultados preliminares de las elecciones celebradas este domingo en cuatro estados del país, reflejaron posiciones que siguen siendo las esperadas en los procesos de votación. La alianza PAN-PRD, reafirma que donde las celebran se convierten en una opción de triunfo, mientras que el PRI, a pesar de su desgaste continua siendo el partido a vencer y Morena, se erige como el partido que un grupo importante de ciudadanos ven como la opción del cambio. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El PAN se proclamó ganador en tres estados, el PRI, en dos; Morena en uno, pero finalmente los resultados preliminares oficiales los situaban a cada uno en los resultados más reales. El estado de México, el de mayor interés para los partidos, aun cuando a las 6 de la tarde tanto Morena como el PRI, se proclamaron triunfadores, finalmente el Instituto Electoral estableció una tendencia mínima a favor del PRI; Morena como era de esperarse descalificó el resultado oficial y sostuvo que con sus propios datos mantenían el triunfo y lo defenderían. Los analistas anticipan la judicialización del proceso y la búsqueda de revertir la elección en tribunales. Para algunos, de sostenerse el triunfo del PRI en el estado de México podría ser un reflejo para le 2018, que aun cuando los resultados puedan darse con un margen mínimo, finalmente el PRI, puede aspirar a mantener la presidencia de la República, aunque para la alianza PAN-PRD, el refrendar este trabajo en equipo le puede seguir, como ocurre en Veracruz, hacerse de triunfos, pues ahí, la mayoría de las alcaldías se las estaban adjudicando estos dos partidos. Morena, por su parte, deberá aceptar que si su estrategia continua en descalificar a todo el que no coincida con él, no tendrá la garantía del triunfo final, pues los votos se reparten entre las demás fuerzas políticas y crecen las minorías de quienes no coinciden con los partidos tradicionales, pero tampoco con los que excluyen a los que no coinciden con sus esquemas. Las tendencias del estado de México, marcan también el cambio en el comportamiento electoral, pues de haber surgido el PAN con mayor fuerza al inicio de la contienda, se fue al cuarto lugar, Morena, se mantuvo como puntero, el PRI, de posiciones de atrás remontó y el que se posicionó finalmente al cierre fue el PRD, con su candidato. Hablando del PRI, el último municipio en la huasteca que aun no formaba su comité municipal ayer finalmente logro aparentemente un acuerdo y quedo definido para el siguiente periodo en el municipio de Xilitla. De acuerdo a lo trascendido quedará al frente del comité la regidora Chely Villeda, mientras el secretario será Enrique Muñoz, quien es identificado con las corrientes que encabezan los ex alcaldes Santos Gonzalo y Federico Carranza. De manera sorprendente el responsable de Alcoholes en el municipio de Tamazunchale, reveló que ahora son hasta los mismos propietarios de establecimientos con venta de bebidas quienes están solicitando se hagan los operativos de vigilancia a fin de mantener el orden. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones