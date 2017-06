Apreciaciones Tras la jornada electoral realizada el día de ayer en cuatro estados de la república, los resultados sin duda servirán de termómetro para ver cómo andan las cosas para la elección presidencial del 2018, pero ahora lo que al menos esperarían los ciudadanos, es que los representantes populares, entre ellos varios diputados regresen a sus respectivos distritos a atender a sus representados, después de que llevaran ya varias semanas prácticamente desaparecidos, tras ser llamados a promocionar el voto por su partido. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Sin duda alguna entre las reformas que deberían de aplicarse a la ley, debería de estar una que obligue a los legisladores a cumplir con su trabajo y no andar de animadores en otros estados en tiempos de campaña. En el caso de la legisladora vállense, Delia Guerrero Coronado, se sabe que fue enviada por su partido al estado de Nayarit a promocionar el voto por el candidato a gobernador. De nadie es desconocido que Guerrero Coronado tiene la intención y está trabajando con miras a postularse o buscar la oportunidad de ser candidata a la presidencia municipal, y tiene como dicen por ahí, una vela encendida para que de nueva cuenta la cuota de género la beneficie. Aprobada la reforma electoral del estado, ahora los partidos deberán de postular por igual a hombres y mujeres, dentro de los mismos la cuota de jóvenes, lo que obligará a los partidos a plantear muy bien sus estrategias para aprovechar las figuras con las que cuentan en los diferentes municipios y también cumplir con lo establecido en la ley. Durante los últimos días, ha llamado la atención la presencia de seguridad personal con la que ahora cuenta el presidente del comité municipal del PRD y también regidor, Guadalupe Arteaga García, quien hasta el momento no ha hablado del tema. Llama la atención que esto se da después de que el mismo saliera a la luz para descalificar una denuncia presentada en su contra por una mujer con la cual tenía vida marital; rápidamente la versión de que el regidor pudo haber sido víctima de amenazas por sus declaraciones, tanto personales como partidistas, apuntan a que sean el origen de que ahora cuente con escolta; aunque no hay que olvidar que como regidor tiene la comisión de seguridad. Sin duda solo Guadalupe Arteaga es quien sabe el porqué de la medida de seguridad adoptada, desconociéndose si es el único edil, además del presidente municipal, que cuenta con seguridad personal por cuestiones de amenazas a su integridad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones