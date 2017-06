Incendio acaba con su patrimonio; clama ayuda por sus menores hijos *Madre soltera de la localidad de Tzacuatl. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Pie de foto Pide ayuda mujer que perdió su casa en un incendio. Huejutla, Hgo.- Desde hace más de 15 días, Griselda Ramos Hernández, Madre de 2 menores de edad, ha buscado con empeño contactar alguna autoridad que pueda ayudarle a rehabilitar la vivienda que ocupaba en Tzacuatl y que un incendio convirtió en cenizas, a partir de ese día ella, sus hijos y hermanas duermen en casa del abuelo paterno, sin embargo la privacidad que dice requieren ambas familias, la hace pedir apoyo en especie o alguna vivienda que le permita dar un techo y certidumbre a su familia. La mujer que ahora se ve en la necesidad de cocinar y comer al aire libre comenta que la situación que están viviendo es muy difícil, sobre todo cuando recuerda que las llamas acabaron con todo lo que poseían y las dejaron prácticamente en la calle, “se quemó la ropa, los muebles y todo, juguetes de los niños, libros y libretas y hasta la mochila de mi hijo que no ha podido ir a la escuela por falta de materiales”, lamentó. En esa vivienda de aproximadamente 32 metros cuadrados; 4 por 8, dice que vivía ella, sus hijos y hermanas que poco o nada pueden aportar para levantar nuevamente la construcción que asegura está a punto de venirse abajo porque la estructura de madera y materiales presentan daños considerables que están poniendo en riesgo la existencia de los niños y mujeres, que asegura, hace un año quedaron huérfanas de Madre y de su progenitor sólo dice que decidió abandonarlas desde hace algunos años. Griselda, quien se autonombra madre soltera porque su pareja sentimental decidió abandonarla junto con dos pequeños y buscar nuevos horizontes, “simplemente se fue y no me ayuda en nada”, dijo, tampoco entiende por qué teniendo tanta necesidad, las promotoras del programa PROSPERA no han querido darla de alta en este beneficio, mismo que en muchas ocasiones se ha evidenciado llega a personas que no lo necesitan o que tienen algunas entradas de dinero como Regidores y funcionarios públicos. La joven mujer agradece que sus vecinos las apoyaron por unos días, sin embargo, también refiere que en todo este tiempo la autoridad municipal sólo le ha llevado una despensa que le duró solo unas horas y del apoyo solicitado asegura no habido nada. Doña Griselda asegura que la negativa de ayuda que ha recibido de las autoridades la hace sentirse muy mal porque en este momento no puede salir a trabajar, ni tampoco tener algún apoyo para imaginar que pronto habrán de rehabilitar la vivienda que asegura requieren sus hijos; una menor de 2 o 3 años y un varón que cursa el segundo grado de primaria, “estoy mal porque se nos han cerrado las puertas y mis niños necesitan un espacio propio donde dormir”, asevera. La vecina de Tzacuatl refiere que en este momento viven de la despensa que les donaron sus vecinos, reiterando además que su pareja la abandonó desde los primeros años de vida de sus infantes, es por ello que pide al Edil local de Huejutla, que analice la situación que está pasando ella sus hijos menores de edad y sus hermanas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El 50% de las estancias infantiles son planteles promotores de Salud La primaria Lauro Aguirre también exhibe deficiencia en su estructura “La contaminación de Huejutla es por la falta de compromiso de las autoridades” Vecinos de Todos por Hidalgo se quejan de la inoperancia de Seguridad Pública Municipal Reseña histórica: ¿SABE USTED EN CUÁNTOS AÑOS CONSTRUYERON EL TRAMO CARRETERO PACHUCA – HUEJUTLA?