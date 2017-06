Gestión Social brinda atención médica gratuita a familias vulnerables Se apoyó a la población de las localidades con un médico general y médico cirujano dental, en la oficina de Gestión Social y en la galera de Huexco Tampacán, S.L.P.- Con el propósito de llevar el beneficio de salud a familias de sectores vulnerables, Gestión Social llevó a cabo en programa de atención médica gratuita y entrega de medicamos en la oficina de Gestión Social y en la galera ejidal de Huexco. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios Gestión Social llevó a cabo en programa de atención médica gratuita y entrega de medicamos a familias vulnerables. Gazhy Said Mazlum Soni integrante de Gestión Social dijo que éste proyecto está enfocado a las familias que más necesiten de atención y apoyo para mejorar su salud, y con ello otorgarles una mejor calidad de vida a las familias que resulten beneficiadas con esta labor. Brisseire Sánchez López fue quien encabezó este trabajo realizado en dos sedes, y añadió que las consultas y medicamento son totalmente gratis. Dijo que la primera sede de atención fue en las oficinas de Gestión Social y la segunda sede fue en galera ejidal de Huexco. Estas acciones de salud, mencionó que con bajo el lema “se sufre cuando hay dolor y no hay doctor”. Sánchez López dio a conocer que se apoyó a la población de las localidades con un médico general y médico cirujano dental, la cual reflejó buena respuesta aumentando la atención en los niños menores de edad. Al respecto Gazhy Mazlum Sony dijo “seguiremos emprendiendo proyectos para apoyar a la población, ya que se ha visto una buena respuesta en la población quienes han manifestado que en sus mismos sectores han sido marginados, ya que nosotros no vemos colores sólo apoyar a quienes lo necesite porque ser humano debe de reflejarse siempre”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alumnos del Cobach 12 obtienen el primer lugar estatal en competencias Despiden a maestro de Informática en el Cobach 12 Realizarán esterilización canina este día lunes Piden limpieza de arroyo que perjudica a familias Reúnen a mujeres priistas de cabecera