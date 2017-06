Nombran a Araceli Villeda como nueva dirigente del CDM del PRI en Xilitla Tras un acuerdo entre los priístas del municipio y las formulas participantes se determinó que Araceli Villeda ocuparía la dirigencia del PRI local Xilitla, S.L.P.- Nombran a Araceli Villeda como nueva dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional tras un acuerdo entre los grupos participantes y los priístas locales, donde además Enrique Muñoz ocupará la cartera de Secretario del CDM del PRI. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios La arquitecta Araceli Villeda fue nombrada como nueva dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Fue el pasado domingo cuando los representantes de grupos políticos; Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares ex alcalde, Gonzalo Santos Guzmán actual funcionario en la Secretaría de Gobernación, Rebeca Terán Guevara actual Diputada Local, Profesor José Federico Carranza ex alcalde, Edén Aguilar Sánchez ex alcalde, Ingeniero Franco Hernández Ramírez, ex candidato a la alcaldía y Fausto Morán Gómez ex alcalde, sostuvieron un encuentro el cual se celebró de manera discreta en un lugar privado donde se firmó un acuerdo por parte de ambas fórmulas para nombrar a quién dirigirá las riendas del tricolor en este Municipio. Luego de varias horas de dialogo finalmente se determinó a la actual regidora del PRI Araceli Villeda como Presidenta del Comité Directivo Municipal y a Enrique Muños ex Director de Desarrollo Social en la administración de Mario Martínez Peralta como Secretario del CDM, como Secretario de Organización el ex alcalde Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares, Secretario de Gestión Social el Ingeniero Franco Hernández Ramírez, Secretaría de Acción Electoral la Profesora María Dolores Olguín Moreno ex regidora en la gestión de Edén Aguilar, Secretaría de Finanzas la licenciada Gloria Arely Terrazas García quien colaboró en la Sindicatura Municipal al lado de la Licenciada Dora Alicia González, en la pasada administración que encabezó Gerardo Edén Aguilar Sánchez. Luego de cada una de las cabezas del grupo político plasmaron sus firmas como pacto de civilidad para ir juntos rumbo al 2018, el día lunes dicho documento fue presentado ante el Comité Directivo Estatal de PRI donde esperan les sea rectificada su propuesta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lleva tres meses en el Hospital de Valles con cadera fracturada Funcionarios en proceso de certificación Renuncia el Director de Vivienda Benjamín Luna La función de un regidor no es levantar la mano; GC Trayecto del Ferrocarril en exposición fotográfica