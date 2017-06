Renuncia el Director de Vivienda Benjamín Luna

Benjamín Luna ostentaba este cargo desde el 1 de Octubre del 2015, con el inicio de actividades que encabeza el Presidente Municipal Javier Pacheco Sánchez.

Benjamín Luna, comentó que culminó su ciclo como servidor público en la administración 2015 – 2018, y que lo hizo por motivos estrictamente personales, además agradeció la invitación a las personas que le dieron la oportunidad de servir este año y medio a los xilitlenses “pues más allá de un interés personal, siempre estarán por encima los intereses de Xilitla”, añadió.

“Agradezco profundamente a la dirigencia estatal de mi partido, por siempre escuchar y atender a toda la militancia y brindar todo el apoyo a los funcionarios de Acción Nacional”, comentó.

Benjamín Luna, dio un mensaje a la ciudadanía donde comentó que él siempre ha actuado con transparencia, congruencia, honestidad, pero sobre todo cercano a los xilitlenses, de igual forma invitó a acercarse con él a quien tenga algún tema que aclarar, “pues siempre me he conducido con apertura y he rendido cuentas de una manera responsable, apegado a mis valores como panista”; subrayó.

Por último agregó que lo único que se lleva consigo de esta administración, es el cariño de mucha gente, pero sobre todo una gran satisfacción de haber podido contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas familias que realmente lo necesitan.