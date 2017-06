Analizará UCLTARH problema de “invasión de pasillos” en el laminado

Huejutla, Hgo.- Con el objetivo principal de analizar el tema relacionado con la “invasión de pasillos” en el área del laminado en la zona del mercado, integrantes del Comité Directivo de la Unión de Comerciantes Locatarios Tianguistas y Ambulantes Región Huasteca, UCLTARH, se reunirán con sus agremiados durante la presente semana. El Secretario General de la UCLTARH, Nicolás Lara Herrera, informó que la reunión se llevará a cabo la tarde del jueves en donde analizarán diversos temas como es la invasión de los pasillos por lo que se invitará a los agremiados a despejar estos espacios para que los clientes puedan caminar libremente, además de ventilarse la situación de la limpieza de las áreas de trabajo. Resaltó que es elemental mantener despejados los pasillos “hemos observado a muchos compañeros que tapan mucho con sus cosas los pasillos, y la gente no puede pasar, queremos que la gente entre al área del laminado, que venga a comprar, algunos dejan la ropa muy abajo, otros dejan basura, por es importante mantener limpio nuestro espacio de trabajo”. Nicolás Lara Herrera, dijo que los drenes pluviales de esta área se encuentran en buenas condiciones ya que hace como tres meses personal de la Presidencia acudió a este lugar para darle mantenimiento a los drenajes. Añadió que los socios de la UCLTARH están siempre en la mejor disposición de trabajar en este aspecto “estamos esperando una buena temporada para poder trabajar en esto, lo haremos con la Administración de Mercado, Limpia Pública y Drenajes”. Concluyó citando que en el área del laminado cuando llueve no se inunda “siempre estamos cuidando el drenaje pluvial para que no se tape con basura, por ello insistimos a los compañeros y sus clientes para que siempre depositen la basura en los lugares adecuados para que no se tapen las coladeras”.