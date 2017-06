“Ex delegado político del PRI no dio resultados positivos” Aseguran que sólo hubo más divisionismo y la salida de muchos militantes, con la gestión de René Rodríguez. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Señalan al ex delegado político del PRI, René Rodríguez, de no haber hecho un buen trabajo en el PRI. Xochiatipan, Hgo.- Priistas de este municipio manifestaron, que el ex delegado político del PRI en Xochiatipan, René Rodríguez, no hizo un buen papel para el partido, ya que aseguran que en su gestión sólo hubo más divisionismo y la salida de muchos priístas de dicho organismo político. Mencionaron que René Rodríguez, fue delegado político alrededor de un año en este municipio, pero desde su llegada se encerró a un grupo de priistas que encabezaba Pedro Bustos y Natalia Bautista, mientras que a los demás grupos nunca los tomó en cuenta, por eso es que el PRI se debilitó en el municipio y a la par perdió la elección municipal. Lo anterior fue informado por Jesús Martínez Castillo, militante priista de este municipio y quien además resaltó que el ex delegado desde que llegó solo concordó con la ideología del ex edil, Pedro Bustos y de ahí no salió; Por lo que mencionó que no hizo un buen papel de diálogo con todos los priistas de Xochiatipan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Comerciantes sufren salida de camino Se dan a conocer nuevas normativas de obras ¡Ebrio chocó e intentó fugarse! ¡Campesino atacado por una serpiente! Alcalde muy felicitado en su cumpleaños